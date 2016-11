Rafa Márquez y Sergio Bueno se hicieron de palabras

El defensa y el técnico de Jaguares de dijeron de todo en el encuentro del fin de semana entre Jaguares y Atlas

Rafa Márquez demostró que siempre estará del lado de los jugadores y defenderá a capa y espada todos sus derechos, lo cual pudimos apreciar el sábado por la noche en el duelo entre Jaguares y Atlas.

Al término del primer tiempo, a todos sorprendió que el zaguero se acercó al técnico del conjunto de Chiapas, Sergio Bueno, a quien le reclamaba de forma airada y le propinó un par de insultos como “eres un cag…”.

Nadie comprendía del porqué reaccionó así Márquez y horas después, se supo el motivo que le causó tanto disgusto al futbolista.

Resulta que la plantilla de los Jaguares había decidido no jugar el encuentro contra Atlas, por el tema de pagos atrasados, así que habían determinado no jugar el balón cuando el árbitro diera el silbatazo incial; sin embargo, esto no sucedió ya que ni la directiva, ni Bueno se los permitió.

Esto enfureció a Rafa, quien le reclamó airadamente al estratega que no “se pusiera en los zapatos” de sus pupilos.