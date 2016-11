AMAs 2016: Ganadores y mejores momentos de la noche

Ariana Grande se coronó como Artista del Año en la entrega de los American Music Awards 2016 que se celebró ayer en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

“Muchísimas gracias, estoy temblando, quiero darle las gracias al público, los quiero mucho. Quiero agradecerle a mi familia, a todos los que me cuidan, los quiero y a todos lo que hicieron este álbum tan especial junto a mí. Estoy tratando de no llorar”, dijo Ariana.

Además, la cantante, junto a Nicki Minaj, hizo arder el escenario que fue decorado como una jungla al interpretar “Side to Side”, sencillo de Dangerous Woman, tercer álbum de estudio de la joven.

Justin Bieber fue el artista más premiado de la noche al recibir cuatro reconocimientos: Canción Favorita por “Love Yourself”; Artista Rock/Pop Masculino Favorito; Álbum Favorito por Purpose; y Video del Año por su tema “Sorry”.

Pese a que Drake había impuesto un récord de 13 nominaciones en la entrega, el rapero se quedó corto al recibir solamente tres galardones en las categorías Álbum Favorito de Rap o Hip Hop por su disco Views; Artista Favorito de Rap o Hip Hop y Canción Rap/Hip Hop Favorita por “Hotline Bling”.

“Muchas gracias, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a hacer este álbum, especialmente a Noel Cadastre, a todos los productores del álbum, quiero agradecer a la ciudad de Toronto.

“Y por supuesto, quiero dar las gracias a los fans y mis padres, por cierto mi papá está aquí esta noche”, declaró el cantante después de recibir su segundo premio.

El primer número de la noche estuvo a cargo de Bruno Mars, quien interpretó su más reciente sencillo “24K Magic”.

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de la modelo Gigi Hadid y el comediante Jay Pharoah, quienes captaron la atención del público gracias a sus bromas sobre Donald Trump.

Hadid hizo una imitación de Melania Trump, mientras que Pharoah aseguró que Mars era el artista favorito del Presidente electo de Estados Unidos.

“Me encanta Bruno Mars, no sé de qué color es, pero no lo puedo deportar”, declaró el comediante mientras imitaba la manera de hablar y gestos de Trump.

Robert Downey Jr. fue el encargado de entregarle el Premio al Mérito a Sting por sus excepcionales contribuciones a la industria musical.

Tras recibir el trofeo, el británico se apoderó del escenario para cantar “I Can’t Stop Thinking About You”, primer sencillo de su nuevo disco 57th & 9th, además de sus éxitos “Message in a Bottle” y “Every Breath You Take”.

POR: Arturo Perea