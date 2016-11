¿Qué hará Trump con DACA? Los mensajes contradictorios siembran incertidumbre entre los jóvenes.

Reince Preibus, actual lider del partido republicano y recién nombrado jefe de gabinete del presidente electo Donald Trump, dejó entrever este fin de semana que los jóvenes DACA no será prioridad de deportación para el nuevo gobierno, pero entretanto, la incertidumbre y la angustia son dos de los sentimientos más expresados por estos jóvenes.

Durante uno de los programas de entrevistas dominicales, Preibus indicó que el nuevo gobierno tendrá dos prioridades en inmigracion: aprobar una ley para la construcción del muro y, segundo, deportar a los delincuentes.

“Sólo después de eso, veremos qué hacer para lidiar con los millones de personas que están aquí y que son buenas personas, muchos de ellos fueron traídos aquí desde niños”, dijo Preibus.

No obstante, el nuevo jefe de gabinete puede no estar muy a tono con lo que otros miembros del liderazgo del nuevo gobierno piensan, entre ellos el senador y recién nombrado procurador de la nación Jeff Sessions y el secretario de estado de Kansas y nuevo asesor de Trump Kris Koback, mejor conocido como el padre de la “ley de Arizona”. Ambos han expresado histórica oposición a programas como DACA.

Sessions votó en contra de la medida en varias ocasiones, tratando de retirar fondos a las agencias federales para su implementación. Kobach estuvo al frente de una demanda presentada por un grupo de agentes de ICE contra el DACA original de 2012, que alegaban que el programa los “perjudicaba en sus funciones” y que fue rechazada por un tribunal de apelaciones en 2015.

El propio Trump ha enfatizado que el muro y la “deportación de 2 a 3 millones de criminales” será su prioridad, pero también tiene en su agenda, desde los días de su campaña, “anular todas las órdenes ejecutivas del presidente Obama”, entre las cuales se encuentra DACA.

Los confusos mensajes tienen en ascuas a los jóvenes “dacamentados”, más de 741,000 jóvenes en todo el país que recibieron aprobación de su DACA durante la ola inicial y más de 560,000 que, según las últimas cifras, ya han renovado su estatus.

Karen D. es una de los muchos jóvenes con DACA que no está muy segura de lo que debe hacer o lo que va a pasar con el nuevo gobierno que toma posesión en enero en los Estados Unidos, pero aún trata de ser optimista.

“No se ustedes, pero no estoy preparándome para lo peor o lo mejor, sólo pienso disfrutar las fiestas con mi papá y mi hermano”, comentó Karen a su grupo de Dreamers en Facebook, donde miles de ellos se juntan a buscar apoyo e intercambiar información. “En este momento sé que Dios está en control de mi vida. Feliz día de acción de gracias y feliz navidad”.

Marisa F. es una estudiante universitaria. Al día siguiente de las elecciones, aún en estado de shock, fue a clase como dada día, a pesar de que no está segura de lo que le prepara el futuro en un gobierno de Donald Trump. “La verdad no sé si vale la pena seguir, no sé si podré trabajar algún día, pero también sé que nadie me va a quitar mi educación”, cuenta la joven.

Ellas son apenas dos de los cientos de miles de jóvenes inmigrantes en todo el país que cuentan con DACA, el programa de acción diferida originalmente creado por el gobierno de Barack Obama en 2012, para beneficiar a jóvenes que vinieron siendo niños a los Estados Unidos con adultos que los trajeron sin papeles.

Durante su campaña, Trump prometió “eliminar” el programa desde el primer día, como también lo habían prometido varios de sus competidores en las primarias republicanas. Eliminar DACA o la “amnistía ilegal” (que es como muchos en ese partido la llaman), parecía ser una de las primeras prioridades de los candidatos de ese partido, Trump entre los más “duros”.

DACA ha permitido que jóvenes que pasaron su vida entera indocumentados hayan alcanzado un grado de normalidad, incrementando su participacion en el mundo laboral y en la economía, sacando una tarjeta de crédito y hasta comprando casa. La perpectiva de perderlo todo, volver a las sombras de los “sin papeles” y ser enviado a sus países de origen está generando mucha angustia en esta población.

Las organizaciones pro inmigrantes y grupos legales como MALDEF, National Inmigration Law Center y ACLU, entre otros, han dicho en los últimos días que estarán listos para actuar legalmente y defender a los jóvenes inmigrantes, si Trump y su gobierno actúan agresivamente para deportarlos.

MALDEF responde a las preguntas más comunes sobre DACA y el futuro de otros indocumentados en esta hoja informativa en español o en inglés.

¿Qué pasará con la información de DACA?

Los datos, nombres, direcciones y otros detalles de cada uno de los jóvenes que han solicitado DACA están en manos del USCIS, la Agencia de Inmigración y Aduanas, que es la que se ocupa de los trámites del programa. El temor de muchos jóvenes es que el gobierno use esos datos para tratar de deportarlos a ellos o a sus familias.

“Me aterroriza pensar que por mi causa las autoridades puedan ir a mi casa y arrestar a mis padres”, dijo Ernesto N. , un joven con DACA que trabaja en un concesionario de automóviles en Glendale, California. “Ahora ya tienen nuestros datos, quien sabe lo que Trump hará con ellos”.

Para Tom Saenz, presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal MALDEF, es “posible en teoría” que usen esa información contra los jóvenes. Pero el propio abogado cree que es poco probable.

“Yo creo que los DACA no van a ser una prioridad del gobierno”, dijo Saenz. “No digo que no sea preocupante, pero sería algo excesivo incluso para ellos. Una cosa si puedo decir, que si lo hacen, entrentarán demandas legales de inmediato de parte de organizaciones como la nuestra”.