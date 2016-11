Selena Gomez entre lágrimas: ‘Tuve que parar porque estaba completamente rota’

Mira su discurso completo, no podrás evitar conmoverte

Después de anunciar en agosto pasado que se retiraba para poder enfocarse en su tratamiento para luchar contra el lupus, Selena Gomez sorprendió reapareciendo en los American Music Awards que se celebró en el Microsoft Theater de Los Angeles, en California.

Más delgada, vestida con un elegante y sexy traje rojo de Prada, Selena pasó por la alfombra robándose las miradas del mundo entero, pero sin duda lo que vendría después sería lo que en verdad pasaría a la historia: un discurso que, sin duda, salió de su corazón y tocó el corazón de todos.

Al recibir el premio en la categoría de Artista Femenina Favorita de Pop/Rock dijo las siguientes palabras sobre el escenario y con lágrimas en sus ojos:

“En 2014, este escenario fue la primera vez que fui sincera al 100% con todos ustedes. Tuve que parar porque lo tenía todo pero estaba completamente rota por dentro. Intenté aguantar para no defraudaros, pero aguanté demasiado y al final acabé defraudándome a mí misma.

No quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (el corazón)… No estoy tratando de obtener aprobación ni la necesito. Todo lo que puedo decir es que desde lo más profundo de mi corazón estoy muy agradecida, que soy afortunada por poder compartir lo que quiero cada día con la gente a la que quiero…

Quiero dar las gracias a mis fans, porque son tan leales que no sé qué he hecho para merecerlos. Si estás rotos, no tienes por qué seguir estándolo. Y tanto si me respetas o no, eso es algo que debes saber de mí, y es que me preocupo por la gente. Muchas gracias, esto es de ustedes”.

Recordemos que Selena anunció en agosto que se retiraba de los escenarios, de las redes sociales y de todo para curar su lupus que, dijo en aquel momento, era una enfermedad que le causaba ataques de pánico, depresión y ansiedad. Se internó y se dedicó a su salud y a ella. Tres meses después, sin duda es otra mujer.

MIRA EL DISCURSO COMPLETO: