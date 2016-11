Ibrahimovic se autoproclama Napoleón e insinúa que su destino será la MLS

El delantero sueco del Manchester United dice que se ve a sí mismo conquistando Estados Unidos como lo hizo con Europa

El delantero sueco del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, señaló este martes en una entrevista que ha conquistado cada país en el que ha jugado como hizo Napoleón e insinuó que su próximo destino podría ser Estados Unidos.

“Es una gran alternativa, muy posible, por el fútbol y por el resto. Me veo a mí mismo conquistando Estados Unidos como hice con Europa. La gente se queda en un sitio toda su carrera, pero yo he recorrido Europa como Napoleón y conquistado cada país”, afirmó en una entrevista con el diario sueco “Aftonbladet”.

“Ibra” ganó nueve títulos de liga en sus últimas diez temporadas con el Ajax de Amsterdam (2002 y 2004), Inter de Milán (2007, 2008 y 2009), Barcelona (2010), Milan (2011) y PSG (2013, 2014, 2015 y 2016).

La estrella sueca, que firmó por un año con el United, dijo que no ha decidido aún qué hará en verano y añadió que si quiere, se quedará, aunque depende también de otros factores como el físico y el mental.

Ibrahimovic, de 35 años, aseguró que podría haber fichado por el equipo inglés hace un año, pero que entonces no era el momento, y admitió que la llegada de José Mourinho, con quien había coincidido en el Inter de Milán, fue “muy importante” para disipar las dudas sobre la plantilla, que considera inferior a la del PSG.

“Pero tras hablar con Mourinho no fue una decisión difícil. Si llama, no tengo ningún problema en ir, solo se trataba de saber cuándo era la presentación, el resto se soluciona solo. La economía no es la parte difícil”, dijo el delantero.