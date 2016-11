Líder cubanoamericano entre galardonados por Obama con “Medalla de la Libertad”

Eduardo Padrón Padrón fue el único latino en el grupo de galardonados por Obama con la Medalla de la Libertad durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca

WASHINGTON.- El académico cubanoamericano, Eduardo Padrón, figuró este martes entre la constelación de 21 estrellas galardonadas por el presidente Barack Obama con la “Medalla de la Libertad”, la condecoración civil más importante de EEUU por su liderazgo como presidente del Miami Dade College.

“Hoy celebramos a estadounidenses extraordinarios que han elevado nuestros espíritus, han fortalecido nuestra unión, y nos han empujado hacia el progreso. Siempre he amado hacer este evento, pero esta es una clase particularmente impresionante”, dijo Obama, al ofrecer viñetas de cada uno.

Padrón, de 72 años, fue el único latino entre el grupo de 21 galardonados durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca, y que incluyó a celebridades como los actores Robert De Niro, Robert Redford y Tom Hanks, los cantantes Bruce Springsteen y Diana Ross, la científica Margaret Hamilton, y los deportistas Michael Jordan y Kareem Abdul- Jabbar.

La lista incluyó además a los filántropos y empresarios Bill y Melinda Gates, la actriz Cicely Tyson, y la comediante Ellen Degeneres, entre otros.

Sobre Padrón, Obama destacó cómo éste figuró, a los 15 años, entre los miles de niños y jóvenes cubanos que, dentro de la” Operación Peter Pan”, huyeron de la isla a principios de la década de 1960.

Ese joven que se inscribió el colegio universitario precursor del Miami Dade College y posteriomente obtuvo una licenciatura, una maestría y un doctorado pero, en vez de buscar una carrera lucrativa en los negocios, decidió “crear más historias como la suya”, dijo Obama.

Así, al frente de Miami Dade College desde 1995, Padrón ha construido “una fábrica de sueños” para 165,000 estudiantes, que conforman uno de los cuerpos estudiantiles más diversos de EEUU, agregó el mandatario en su última ceremonia de este tipo en las postrimerías de su mandato.

En declaraciones a este diario, Padrón no podía ocultar la emoción por el “honor extraordinario” de recibir el galardón, que dedicó a su madre, a sus estudiantes y colegas.

“Pero sobre todo a mi madre, porque mi madre cuando se despidió de mi, sin saber si me iba a volver a ver muy pequeño, me hizo jurar que aún dentro de las circunstancias más difíciles, yo iba a estudiar. Me dijo ´el estudio, los conocimientos, lo que tengas en la cabeza, eso no te lo puede quitar nadie”, dijo Padrón señalando con el dedo a su cerebro.

“Te quitarán la libertad, te quitarán la ropa, el dinero, la casa, pero no te pueden quitar tu educación, tus conocimientos. Y eso fue lo que verdaderamente me guió y me dio la fuerza para hacer lo que he hecho”, resumió.

Por otra parte, Padrón expresó preocupación por el futuro rumbo de la apertura entre EEUU y Cuba, ahora que el presidente electo, Donald Trump, ha prometido revertir ese proceso.

“Claro que me preocupa porque no sabemos qué va a pasar, pero tengo fe en que la luz sea la que guíe las conversaciones y decisiones, porque el pueblo de Cuba sufre, el pueblo de Cuba ha pasado muchos años y necesita una mano, necesita libertad como la que tenemos acá”, observó Padrón, quien recordó que llegó a EEUU “sin dinero, sin idioma, sin nada”.