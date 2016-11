Mexicanos reciben perdón por aborto con sentimientos encontrados

La Iglesia lo tomó de manera institucional y dijo es "muy positivo", pero los feligreses están sorprendidos

MÉXICO – La postura del papa Francisco de generalizar el perdón a las mujeres que han tomado la decisión de abortar causó sentimientos encontrados en México. Por un lado, la Iglesia lo tomó de manera institucional y dijo es “muy positivo”, pero los feligreses están sorprendidos.

Hasta antes de la instrucción de su máximo jerarca -presentada el lunes pasado- la Iglesia Católica sólo permitía a obispos y sacerdotes instruidos de manera específica otorgar la absolución mediante la confesión. En adelante cualquier cura podrá hacerlo.

“Esto facilita a actuar frente al drama de las mujeres que se enfrentan a esta tragedia y que sienten una gran culpa”, advirtió Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México.

La iglesia católica mexicana ha sido durante años una de las más fuertes opositoras al aborto, especialmente desde su aprobación en la capital del país en abril de 2007 en un contexto nacional donde todavía se encarcela a la mujer por interrumpir el embarazo.

Desde ese año, en los 24 hospitales que realizan la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, se han practicado 47,000 abortos de mujeres de todo el país.

“No estoy de acuerdo con lo que quiere el papa”, dijo Margarita Monroy, una trabajadora de limpieza de la Ciudad de México de 57 años. “No entiendo por qué abortar si en este tiempo hay tantos métodos anticonceptivos y si ahora saben que tendrán el perdón de la religión menos cuidadosas van a ser las mujeres”.

Diversas organizaciones que se presentan “a favor de la vida” promueven discursos similares a los de Margarita. “Se debe proteger constitucionalmente el derecho a la vida desde el momento de la Concepción y hasta su término natural”, dice Abel Flores, residente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, una organización que se opone radicalmente al aborto.

La sociedad mexicana ha tenido una apertura a la discusión del tema en los últimos años. Una encuesta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir reveló en 2015 que ocho de cada 10 entrevistados favorecía a la mujer para tomar la decisión. En 2007, siete de cada 10 rechazaba dejar este dilema sólo a ella.

El cambio se centró principalmente entre los grupos de jóvenes como Brenda Segura, una estudiante de sociología de 21 años. “Es una decisión muy personal y es mejor no tenerlo si no estás segura porque después, ¿qué culpa tiene el niño de no haber sido deseado?

Desde una postura más radical, organizaciones que han peleado la excarcelación de mujeres condenadas por interrumpir su embarazo consideran que es la iglesia la que necesita ser perdonada. “Su intromisión en nuestros cuerpos y en nuestra vida ha causado mucho daño”, recordó Verónica Cruz, del centro Las Libres.