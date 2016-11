Carta abierta a los inmigrantes de NYC

La carta surge a raíz de los temores expresados por las comunidades de inmigrantes sobre su futuro en el país, y tiene por objeto calmar las preocupaciones que muchos inmigrantes neoyorquinos tienen con la próxima administración presidencial.

A continuación extractos de la misiva:

Durante estos tiempos de incertidumbre debemos recordar quiénes somos como ciudad y mantenernos firmes ante los valores que apreciamos y queremos. Los valores de trabajar duro, de respeto y de unirnos en tiempos de adversidad nos definen como neoyorquinos. Eso no cambiará, no importa quién es el presidente.

La Ciudad de Nueva York siempre ha estado profundamente comprometida con la protección de los derechos de nuestras comunidades inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Nunca vacilaremos con este compromiso.

