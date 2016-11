Se buscan donantes de sangre, pero con restricciones

La FDA levantó la prohibición a hombres gay o bisexuales de donar sangre, pero con condiciones

Donar sangre es donar vida. Imagínate si un ser querido se enferma o se accidenta, y cuando ofreces donar tu sangre, te rechazan sólo por ser gay o bisexual. Esa es la realidad a la que se enfrentan millones de hombres que tienen prohibido donar sangre.

Más de 30 años atrás, como respuesta inmediata a la crisis del SIDA de 1983, la Administración de alimentos y drogas FDA prohibió las donaciones de sangre de hombres gay y bisexuales, argumentando que el riesgo de transmitir el VIH podía ser más alto entre dicha población.

Pero años después, en 2010, el Comité Consultivo para la Seguridad y Disponibilidad de Sangre (ACBSA) recomendó revisar dicha prohibición. En 2014, se evaluaron los resultados de numerosos estudios y se recomendó un cambio en la política de la agencia.

En diciembre de 2015, FDA levantó la prohibición, pero con la condición de que los donantes gay y bisexuales hayan sido célibes durante un año. Si bien el riesgo de contraer HIV también existe entre personas heterosexuales, dicho requisito no se aplica a otros donantes.

“Por mucho tiempo la comunidad gay ha visto esta prohibición como algo discriminatorio porque lo es”, opinó Eddy Álvarez, Profesor de la Universidad estatal de New York, Oneonta y Co-Presidente de la Asociación Joteria Arts, Activism and Scholarship. (http://www.ajaas.com). “Es discriminatorio porque el SIDA y el VIH también afectan a los heterosexuales, pero a ellos no se les prohíbe donar sangre”.

“Vivimos en un mundo nuevo en el que la ciencia ha mejorado dramáticamente, y es importante romper el estigma. La trasmisión del VIH no depende de quién eres, sino del comportamiento de la persona”, coincidió Jordan Eagles, artista, activista y creador del proyecto Blood Mirror (http://jordaneagles.com).

Alvarez recordó que, en más de una ocasión, al pasar por los puestos de la Cruz Roja sintió rabia y tristeza por no poder ser donante.

“Les quería gritar o reclamar, pero sabía que no era culpa de los voluntarios, sino de una visión más amplia que existe del hombre gay como “monstruo, deviant o vehículo de la enfermedad”, especialmente desde los años 80 con el SIDA. Esto es homofobia dentro del ámbito médico-científico y religioso que eventualmente tiene influencia en las leyes y políticas”.

Álvarez también se refirió a la discriminación en cuanto a políticas migratorias se refiere.

“Hasta hace poco las personas con SIDA no podían entrar al país, ahí vemos también la discriminación en términos de leyes migratorias. Ahora con Trump quién sabe qué va pasar”.

Luego de la masacre de Orlando, muchos dadores fueron rechazados y no pudieron ayudar a sus seres queridos.

¿Ciencia o estigma?

La organización Blood Equality (https://www.blood-equality.com) en colaboración con Gay Men’s Health Crisis (GMHC) y el proyecto Blood Mirror buscan revertir la prohibición, argumentando que está basada en estigma, en lugar de ciencia.

Quienes se oponen a la condición de un año de celibato, proponen que en su lugar se realicen chequeos individuales basados en el comportamiento de los posibles donantes, y no en quienes son.

Según información de Blood Equality, cada año se rechazan más de 615,000 pintas, ó 76,875 galones de sangre que podrían salvar las vidas de más de un millón de personas, simplemente porque los dadores son gay o bisexuales.

Un reporte del Instituto Williams de UCLA, encontró que levantar la prohibición existente podría salvar hasta a un millón de personas por año.

Eagles dio el ejemplo de la reciente masacre de Orlando y recordó que luego del atentado, muchos hombres que querían ayudar a sus seres queridos fueron rechazados debido a la prohibición.

El artista y activista organizó la semana pasada un panel en el Museo Hammer de LA, en el cual expertos y activistas discutieron el tema. Para ver la discusión, puedes visitar: https://hammer.ucla.edu/programs-events/2016/11/blood-equality/.

Si bien representantes de FDA no pudieron asistir al panel, enviaron un mensaje a través de un video. La agencia gubernamental coincidió con la propuesta de eventualmente implantar un sistema de chequeo individual de los dadores.

“Es un paso positivo, que nos da esperanza”, reconoció Eagles. La FDA también aceptó recibir comentarios del público que serán considerados para la evaluación de nuevas políticas sobre el tema.

“En tiempos como estos, en los que todos estamos preocupados por el trato a grupos étnicos, es importante recordar que por dentro, somos todos rojos”, opinó Eagles, refiriéndose al color de la sangre.

“Este tema puede parecer específico de una comunidad, pero en realidad es un tema de igualdad, que nos afecta a todos”.