Urgen promover campaña de seguridad en estaciones del subway

Los últimos casos de accidentes por viajeros caídos o empujados a las vías del tren preocupa a la agencia de transporte de la ciudad

Miembros de la Agencia Metropolitana de Transporte (MTA) pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de sacar adelante una campaña de seguridad en el metro de Nueva York.

Los recientes incidentes en estaciones de varios condados, en los que varias personas cayeron o fueron empujadas a los rieles del tren, han puesto de manifiesto la urgencia de recordar a los viajeros lo peligroso que es acercarse a las vías.

Por eso, la agencia quiere poner en marcha la instalación de nuevos avisos, más visibles y directos, para que el mensaje de “stay away from the platform edge” (“manténgase alegado del borde del andén”) quede reforzado y cale en los viajeros.

Andrew Albert, miembro de la agencia y director del comité de viajeros de la Ciudad es uno de los responsables de esta propuesta. “No sea una víctima, sepa qué tiene alrededor”, declaró según informa el NY Post. Albert expresó la necesidad de concienciar sobre el peligro de las caídas, la necesidad de prestar atención al resto de usuarios y lo inconsciente de asomarse a las vías para ver la llegada del tren.

La MTA aún no se ha comprometido a llevar a cabo esta propuesta.

La semana pasada, dos usuario del metro neoyorquino cayeron a los rieles sufriendo numerosas heridas. El primero tuvo lugar en Whitlock Avenue, El Bronx, donde Andrew García fue encontrado abajo en las vías. Unas horas más tarde, en Midtown, otro individuo cayó a los rieles del tren F, en la estación de la calle 57. El vehículo casi atropella al hombre pero unos testigos del accidente consiguieron sacarlo de las vías a tiempo.

El accidente más trágico sucedió el pasado 7 de noviembre en Times Square, donde una mujer perdió la vida después de ser supuestamente empujada a las vías por Melanie Liverpool-Turner quién negó los hechos.