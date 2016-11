Viaja en Uber gratis hasta fin de año

El servicio de taxis regala dos viajes de $65 hasta el 31 de diciembre. Mira cómo

La guerra de tarifas y ofertas entre los servicios de taxis como Uber y Lyft sigue beneficiando a los usuarios.

Uber acaba de lanzar una promoción por la que regala a quienes paguen con tarjeta de crédito American Express dos viajes de hasta $65 cada uno que empiecen en alguno de estos aeropuertos de Estados Unidos:

– LaGuardia Airport (LGA) en New York

– John F. Kennedy International Airport (JFK) en New York

– Newark Liberty International Airport (EWR) en New Jersey

– Chicago O’Hare International Airport (ORD) en Chicago

– Chicago Midway International Airport (MDW) en Chicago

– Seattle-Tacoma International Airport (SEA) en Seattle

– Boston Logan International Airport (BOS) en Boston

– McCarran International Airport (LAS) en Las Vegas

– George Bush Intercontinental Airport (IAH) en Houston

– Washington Dulles International Airport (IAD) en Dulles

– Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) en Arlington

Para disfrutar de estos dos viajes se necesita tener una tarjeta de American Express como método de pago en la aplicación de Uber. Si es el caso, sólo hay que ir en el menú de la aplicación a “Promotions” o “Payments” (según la versión del app) y poner el código “AMEXAIRPORT” para activar la oferta, que expira el 31 de diciembre.

Si el viaje se inicia en uno de esos aeropuertos, se descontarán los $65, incluso en el servicio compartido “Uber pool”. Si no se efectúa el descuento, puedes reclamar al servicio de atención al cliente de Uber.