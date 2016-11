VIDEO: Rescatan gato atrapado en poste de luz por nueve días

Fue toda una hazaña, pero se logró el objetivo

Un gato fue rescatado el martes en Fresno, California, después de pasar nueve días en la cima de un poste de luz sin agua ni comida.

Trabajadores de Pacific Gas and Electric Co. fueron los héroes de la jornada. Andrew Pérez, de 14 años y propietario de Fat Boy, dijo que no tuvo ayuda de los bomberos y otras agencias para salvar al felino.

Mientras estuvo en la cima del poste ubicado en el patio de la vivienda del Holly Avenue, el gato sobrevivió lluvia y viento.

Para bajar al gato se tuvo que cortar el servicio de electricidad de 250 casas por algunas horas. Una vez lo recapturaron, Fat Boy recibió fluidos nutritivos.

Los trabajadores instalaron un plástico anti animales para evitar problemas similares en el futuro.