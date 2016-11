Armando Manzanero reta a los herederos de Juan Gabriel

El compositor también se refirió al polémico musical "Amor Eterno"

El cantante Armando Manzanero retó a la familia del fallecido Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, a que retiren el catálogo musical del Divo de Juárez de la sociedad de autores y compositores de México.

“Si llegara el momento en el que la familia de Juan Gabriel no está bien o no está a gusto con su catálogo (de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, SACM) que es la mejor del mundo, pues que se lo lleve”, expresó el compositor, previo a la junta de consejo de la SACM, que preside..

Después, intentando suavizar el tono, insistió en que sus palabras no se trataban de una amenaza, si no más bien de una invitación.

“Aquí no existen amenazas; si no desea tener su catálogo, con toda la tranquilidad del mundo se lo pueden llevar”, aclaró.

El compositor yucateco también dijo que el único contacto que ha tenido con los hijos de Juan Gabriel fue para tratar de convencerlos en que dieran el permiso a Omar Suárez para producir el musical “Amor Eterno”.

“No hubo más que una conversación de oigan, den permiso, no se puede, ¿por qué?, pues no se puede y se acabó. Me dijo el licenciado Cantoral que es algo verídico que el señor Juan Gabriel desde mayo le expresó al señor Omar que no quería dar autorización para la obra”.

por Irene Martínez