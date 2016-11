El Carnegie Hall abre sus puertas a una orquesta de niños de Tijuana

No se pierdan el concierto Amazonas 2016 en el que, además de los niños, participarán la soprano Mónica Abrego, el pianista Abdiel Vásquez y el guitarrista Nilko Andreas

“Esta será nuestra respuesta contra la violencia: hacer música con más intensidad, más belleza y más devoción que nunca”, dijo el célebre compositor Leonard Bernstein, y es la filosofía que movió al guitarrista clásico y compositor colombiano-americano Nilko Andreas a crear una plataforma para dar voz a jóvenes talentos latinoamericanos de la música clásica en un escenario incomparable: el Carnegie Hall.

Por lor últimos seis años, el también director de orquesta trabaja mano a mano con la fundación REDES USA, que intenta promover el cambio social a través de la música mediante clases de canto e instrumentos para niños desfavorecidos de Baja California, Ciudad de México y Nueva York.

Juntos han diseñado un espectáculo de música clásica en el que un grupo de niños participantes del programa musical interpretará, con la ayuda inestimable del propio Andreas y otros músicos de lujo, un repertorio que va de la música mexicana más tradicional hasta Beethoven.

¿Cómo surgió la idea de celebrar este concierto?

Hace 16 años cree el proyecto “Amazonas” en colaboración con el Carnegie Hall, y la productora Azlo, con la idea de presentar música clásica de compositores latinoamericanos en este emblemático escenario.

Este año me llena de orgullo anunciar este concierto en el los protagonistas serán que un grupo de 50 niños de entre 8 y 15 años que vienen de Tijuana, acompañados de artistas latinos muy reconocidos, como la soprano Mónica Abrego y el pianista mexicano Ariel Vázquez.

¿Cómo crees que la música puede impactar la vida de un niño necesitado?

La impacta absolutamente. Los niños que participan en estos programas suelen ser de clases sociales bajas, que no tienen muchas posibilidades de interactuar socialmente, y a través de la música, a la vez de estimularles, ellos encuentran una posición en la sociedad. La música enseña eso también, a vivir en comunidad y a ser valorados. Una orquesta sinfónica es como una comunidad, si el flautista no está, no funciona.

¿Qué mensaje esperas transmitir con este recital?

Por una parte, insistir que en los tiempos tan conflictivos que estamos viviendo es muy importante empoderar a la comunidad latina a través de las artes. Por otra, que la audiencia neoyorquina se dé cuenta de que los latinoamericanos también están presentes a ese nivel de las artes, que no solo hacemos música de parranda.

En detalle

Qué: Concierto Amazonas 2016

Cuándo: Lunes 28 de noviembre a las 8 pm

Dónde: Carnegie Hall (881 7th Ave, Manhattan)

Boletos: www.carnegiehall.org