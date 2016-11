¡Jennifer Lawrence confesó uno de sus más grandes miedos!

Entérate qué es lo que le preocupa a la guapa actriz

La oscarizada Jennifer Lawrence no ha tenido reparo alguno a la hora de confesar uno de los grandes temores que le asolan en los últimos tiempos, la posibilidad de que el virus del Zika -que se ha propagado con rapidez en los últimos tiempos y ha sido asociado a la microcefalia que padecen algunos niños cuyas madres contrajeron la enfermedad- acabe impidiéndole cumplir su sueño de ser madre al ser utilizada como una herramienta con la que combatir la sobrepoblación.

“El miedo más grande y más irracional -eso espero- que tengo ahora mismo es que el virus del Zika acabe siendo la solución que empleen los gobiernos para evitar la sobrepoblación. No sé si han leído esta historia de Kurt Vonnegut sobre un futuro en el que todo el mundo tendrá que tomar una píldora que afecta a sus genitales y que no les permite procrear”, reveló la joven intérprete a la revista Vanity Fair, antes de imaginarse a sí misma en una situación tan desagradable.

“Tiemblo solo de pensar que puede llegar un día en el que, siendo yo más mayor, me apetezca ser madre y no pueda serlo porque mis partes más privadas acaben más arrugadas que una esponja mojada“, sentenció en la misma entrevista.

Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad Jennifer tiene otros problemas más acuciantes a los que enfrentarse, ya que desde que saltara a la fama hace más de un lustro con su primera nominación al Oscar por ‘Winter’s Bone’, está haciendo todo lo que está en su mano para proteger su ámbito más íntimo del interés de la prensa y de la opinión pública.

“Mucha gente puede pensar que me conoce, pero si te acercas a mí con paso decidido y yo no te conozco de nada, lo normal sería que me asustara mucho. Trato de mantener mi vida tan privada como me resulta posible y no es fácil, así que por favor deja de fotografiarme con flashes mientras estoy cenando porque es muy molesto. Hay gente que entiende que necesitas tu espacio y eso me resulta muy reconfortante, porque para mí la privacidad es un trabajo a tiempo completo y para el que me esfuerzo mucho”, aseveró.