Olga Breeskin prepara una sorpresa en honor a Juan Gabriel

La violinista dijo estar lista para lanzar un CD completo con temas de ‘El Divo de Juárez’, con el sonido dulce y sutil de su instrumento

Olga Breeskin dijo que luego de retomar su faceta de violinista, prepara un disco homenaje a su fallecido amigo Juan Gabriel, por lo que ya se encuentra en la selección de temas que tocará de manera instrumental.

Dijo que sigue tocando el violín y está lista para lanzar un CD completo con temas de El Divo de Juárez, con el sonido dulce y sutil de su instrumento.

“Ya estoy en ese disco, porque le debo un homenaje a mi amigo, que en paz descanse“.

Cabe mencionar que semanas antes del fallecimiento de ‘Juanga’, Breeskin se presentó en ‘Las tardes con la Bigorra’, en donde le pidió perdón, pues la última vez que vio al cantante fue en una Corte en 2008 y reveló que su distanciamiento fue por un contrato, luego de que el productor que le hizo firmar al final no se presentó y de ahí comenzaron las demandas que terminaron con su amistad..

“Yo voy a estar con Juan Gabriel porque yo quiero un abrazo de Juan Gabriel, yo quiero tocarle el violín, aunque este frío yo voy a estar ahí, no me importan las críticas, no me importa lo que piensen, yo voy a estar en ese funeral”, finalizó.

Mira aquí la entrevista:

Con información de Agencia Reforma.