Los famosos lloran la violenta muerte del actor Renato López

El joven de 33 años fue hallado muerto junto a su publicista y amigo Omar Girón

La noticia de que el cuerpo sin vida de Renato López -un conocido actor, presentador y cantante de la televisión mexicana- había sido encontrado en un coche en el municipio de Xilotzingo con lesiones producidas por un arma de fuego ha conmocionado a la opinión pública de su país y, en especial, a sus compañeros de profesión, que ahora han querido rendir homenaje al artista de 33 años a través de las redes sociales.

La presentadora Natalia Téllez, con quien había compartido pantalla en la cadena Telehit, ha recurrido a su cuenta de Twitter para, a falta de palabras con las que expresar su dolor y consternación, recordar a su amigo con una imagen de sus inicios profesionales juntos.

Una foto publicada por Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 25 de Nov de 2016 a la(s) 5:33 PST

“Sin palabras, Renato, solo tú sabrías… De acá venimos, familia, hermanos”, escribió junto a una imagen de ellos dos acompañados de su compañero Claudio Rodriguez.

“Cuando pienso en familia, pienso en esos compañeros de viaje que no comparten contigo lazos sanguíneos pero que han caminado a tu lado, te han visto crecer, tropezar, continuar, que saben de donde vienes y porque quieres ir a donde vas, que comparten sueños, risas, momentos que con el pasar de los años te convierten de la manera mas profunda y sincera en quien eres… sabes hermanito @renatolopez1 como te quería, como te quiero, como te voy a extrañar…los siento muy pronto… pero allá nos vemos”, escribía también en su cuenta de Instagram para despedir al actor.

Hasta siempre amigo…a veces aunque no lo entendamos Dios tiene un propósito mayor a tanto dolor,te llevo antes porque eras un alma buena💔😥 pic.twitter.com/7ty135QE7y — Dulce Maria (@DulceMaria) November 25, 2016

La famosa cantante Dulce María, con quien coincidió hace diez meses en los premios Belleza Glamour, ha reclamado que el triste fallecimiento de un joven tan lleno de talento no caiga en el olvido como muchas otras de las muertes violentas que tristemente suceden cada año en México.

“Me duele el corazón. Un ser lleno de luz, no puedo creer q un ser humano le arrebate la vida a otro. Que tu partida NO sea en vano”, pidió la ex componente de RBD.

Con mucho dolor en el alma y la impotencia de la injusticia de tu partida @Renatolopez1 siempre te recordaré como un Sol brillante y hermoso — Fernanda Castillo (@FernandaCGA) November 25, 2016

La actriz Fernanda Castillo, conocida por su papel en la telenovela ‘El señor de los cielos’, ha enviado todo su apoyo a la familia de Renato y a su novia, Alexandra Ivanisevic, una joven sueca afincada en México desde hace tiempo y conocida bloguer de la esfera virtual.

“Con mucho dolor en el alma y la impotencia de la injusticia de tu partida. Siempre te recordaré como un Sol brillante y hermoso. Para ti Alexandra, la familia y amigos entrañables que tanto amaron a Renato, todo mi corazón y sentido pésame en este momento de dolor”, les dirigió la intérprete.

Las redes sociales del propio Renato, que aún permanecen abiertas, se ha visto inundadas de comentarios de sus admiradores y seguidores, que lloran ahora su trágica muerte.

En el mismo vehículo que Renato también fue encontrado Omar Girón, uno de los publicistas de la agencia CMX que representaba al actor.