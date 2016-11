Para unas fiestas sin incomodidades ni estrés

Psicoterapista ofrece tips sobre cómo sobrevivir en las reuniones festivas con los familiares y amigos de un nuevo novio o del ex

No hay nada más estresante que la primera reunión festiva que pasamos con los familiares y amigos de ese nuevo novio que tenemos o que compartimos con nuestro ex.

“Es una situación emocional incómoda y muy normal, que tenemos que aprender a sobrepasar, ya que, tarde o temprano, vamos a encarar por ser parte de nuestra faceta de las relaciones”, dice la psicoterapista Romi Torres-Wards, con práctica en Los Ángeles y Seattle.

Y para controlar los nervios o evitar las situaciones desagradables de comentarios sarcásticos, roces o discusiones que nos arruinan las fiestas —especialmente las de la temporada decembrina que supuestamente deben estar bañas de alegría, amor y paz—, la experta en relaciones humanas ofrece los siguientes estrategias a seguir:

En el ambiente familiar del nuevo novio

“Cuando se asiste por primera vez a una fiesta o cualquier tipo de reunión social con familiares o amigos de nuestro nuevo novio o pareja tenemos que controlar nuestras emociones”, indica Torres-Wards. “Tenemos que estar muy alerta de las técnicas que ayudan a estar tranquilas”.

Esas técnicas incluyen:

Sentirse segura de sí misma. “Esto es básico”, dice la psicoterapeuta. “Cuando nuestra autiestima está bien cimentada, no nos sentimos nerviosas y podemos interrelacionarnos con facilidad con las personas que por primera vez conocemos”.

Técnica de respiración a tiempo. De sentirnos nerviosas, hay que poner de inmediato en práctica la técnica de respiración profunda (o de yoga), en la que se inhala lentamente el aire, anchando toda la zona del diafragma y exhalándolo igualmente con lentitud.

Ser uno mismo. El llegar a la reunión con el espíritu de demostrar que somos pefectas y tratar de caer bien, no funciona. De acuerdo con Torres-Wards, esto nos pone en una posición vulnerable a llegar a sentirnos nerviosas. “No hay como ser uno misma, actual y hablar tal como uno es”, acentúa la experta.

Evitar hablar de temas que pueden resultar en confrontación. “Hay que evitar tocar los temas controversiales de siempre, como son la religión, la políticas y el sexo, e inclusive las experiencias pasadas en cuestión del amor”, aconseja la experta.

Buena postura en el lugar de la relación de novia, compañera o esposa. Esta estrategia es clave cuando por primera vez entramos al núcleo familiar de nuestro nuevo novio, compañero o esposo, ya que desde el principio pone los límites de un trato respetuoso dice la psicoterapeuta.

Con amigos y familiares del ex

Esta es una de las situaciones más incómodas, particularmente cuando todavía una se encuentra en el proceso del duelo de la pérdida.

“En problema en esta situación está en tener que verse cara a cara con amigos o familiares del ex, que pueden llegar a hacernos comentarios que no queremos escuchar”, señala Torres-Wards. “Y para evitar esto, hay que saber poner los límites de la conversación”.

Estos límites deben ponerse con todo respeto y sin confrontación, agrega la entrevistada. Por ejemplo, si alguno de los amigos pone el tema de alguna situación específica de la que fue testigo y usa palabras hirientes o sarcásticas, en vez de responder con palabras ofensivas, se debe decir: “No me interesa hablar del pasado. El pasado, pasado es. Agradezco que no toque este tipo de temas conmigo”.

Si la persona insiste en seguir hablando del ex, entonces una debe darse la media vuelta con respeto e ignorar lo escuchado. “Más vale hacer esto que contestar con palabras agresivas y a la defensiva”, resalta Torres-Wards. “Con esta acción le dejamos ver al individuo la incomodidad que sentimos al hablar o saber de nuestro ex… Y si en realidad la situación nos lastima y no sabemos cómo controlar nuestras emociones, es mejor no asistir a la fiesta”.