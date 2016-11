Tres temas prohibidos durante estas fechas

Cuenta hasta 10 y piensa antes de hablar. Créeme, que te salvará de muchos dolores de cabeza

Ya es oficial. Los días festivos llegaron y con eso las invitaciones para celebrar, cenar y lo más importante: reunirse entre amigos y familiares.

A primera vista, parece la oportunidad perfecta para compartir, disfrutar y dejar a un lado esos temas espinosos, sin embargo, casi nunca sobra ese ‘momento o conversación incómoda’ durante la velada que nos lleva año tras año a la misma pregunta: ¿Es posible llevar la ‘fiesta en paz’ durante estos días?

La respuesta es si, pero tienes que poner de tu parte, respirar profundo, contar hasta 10 y pensar más de una vez antes de hablar, ‘meter la pata’ y de paso hasta dañar el ambiente donde te encuentres.

Aquí los tres temas prohibidos durante cualquier celebración.

La política

Especialmente en este momento donde todavía existe cierta división, es vital evitar a toda costa hablar de temas políticos que bien sabes pueden terminar mal. Una buena idea podría ser cambiar el tono y desviar la conversación hacia algo más ameno.

Otra sugerencia que por lo menos a mi me ha funcionado es dejar bien en claro cuales son las reglas antes de que comience la fiesta. Puedes amablemente pedirle a tus invitados que no hablen de política para evitar malos entendidos. Al fin y al cabo por más que discutas con alguien que tiene un punto de vista opuesto al tuyo, las probabilidades de convencerlo (a) son mínimas.

Las críticas

¿Te diste cuenta que tu amiga subió un poco de peso? ¿Te diste cuenta que tu a tu suegrita se le pasó la mano con la sal y los condimentos cuando estaba preparando la cena? Si no tienes nada que decir, mejor quédate calladito, que te prometo, te hará ver mucho más bonito.

Recuerda que estas fechas, aunque para la mayoría de personas significan felicidad, para muchos provoca nostalgia. Un comentario –aunque sea dicho con buena intención- puede sacarse fácilmente de contexto por alguien que se sienta vulnerable o sentimental ese día.

El pasado

A mi me encanta la canción que dice: “Lo que pasó, pasó, entre tu y yo”. Si amigos, si no estás dispuesto a decir “borrón y cuenta nueva”, mejor no te pongas en una situación incómoda yendo a una celebración donde sabes que habrá algo que puede provocarte para terminar en una discusión.

Recuerda que tu mejor accesorio para cualquier fiesta es una sonrisa. A nadie se le debe negar un saludo, ayuda y mucho menos una sonrisa. Cuenta hasta 10 y piensa antes de hablar. Créeme, que te salvará de muchos dolores de cabeza.

Espero sus comentarios y aprovecho para agradecerles por sus lindos mensajitos siempre.

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa