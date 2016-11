Danna Paola de su personaje en ‘La Doña’: “Es el mejor papel que he hecho en mi carrera”

"Muchas gente va a quedar sorprendida del trabajo que se ha hecho"

Este próximo 29 de noviembre, llega el tan esperado estreno de ‘La Doña’, protagonizada por Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola, a las 9/8 PM Centro por la cadena Telemundo.

A tan solo horas de la serie novela, que dicen marcará un antes y un después en el género, hablamos con Danna Paola quien nos adelanta cómo será ‘Mónica’, nos dice la verdad sobre su relación con Chocarro y Aracely y nos confiesa que este es el mejor papel de su carrera.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para el estreno?

Danna Paola: Con mucha emoción, yo sé que no van a poder levantarse del sillón o de la cama mientras estén viendo ‘La Doña’. Que preparen los pañuelos o alguien que les de aire porque es cardíaca.

P: ¿Qué significa este personaje en tu carrera?

DP: Es un parte aguas como actriz porque es algo diferente a todo lo que he hecho… Toca temas muy importantes, muy delicados como la violencia contra la mujer, difíciles en cuestiones en realciones en sentido amoroso. Mi personaje al final tiene mucho drama, es la que más sufre dentro de toda la novela, y el poder llevar las situaciones, el sufrimiento a donde realmente se lleva… Yo creo que no hubiera podido lograr este personaje si no fuera por los directores que nos tocaron, y que hicieron de este un gran proyecto que son Carlos Villegas y Carlos Santos. Villegas te lleva al personaje de la mano, te enseña y te ayuda a empaparte, y eso sumado a la buena química, a la pasión que tenemos entre los compañeros creo que ese va a reflejar al 100% en la pantalla… Cuando vean el efecto, lo orgánico. Es llevar un personaje diferente, con tantos conflictos de la vida real, y eso a mí me dejó una experiencia tremenda, y algo que he disfrutado… Es el mejor papel que he hecho en mi carrera que se va a quedar en el corazón, en el alma.

P: Tu eres actriz casi desde que naciste, y sabes como no involucrarte en los personajes, ¿lo pudiste lograr en este tan fuerte?

DP: Trato de cambiar el chip cuando estoy en escena, y saber que soy Mónica, lo disfruto hasta la punta de mis dedos, trato de poner en realidad mis sentimientos, mi energía, suposiciones, vivencias, recuerdos, todo ahí, entonces eso es increíble. Además que he aprendido mucho de mis compañeros, en especial con David (Chocarro) que es con quien más he tenido química en todo el proyecto, con quien hemos hecho un match increíble, y nos hemos retro alimentado de una manera en escena impresionante y eso es súper padre. Con el director y también con Aracely (Arámbula) con la que las escenas que tenemos son súper tremendas, y es increíble como la gente y el equipo hay quienes se pone a llorar con nosotros. Me involucro hasta donde me lo permite, querer llevarla al máximo realismo posible, y no caer en lo que hace todo el mundo porque esto no es una novela, es una serie romántica. Invitamos a la gente a que nos siga, estén metidos ahí. Es algo que va a cambiar totalmente la imagen la forma de hacer los proyectos de televisión, es un proyecto tremendo.

P: Entre estos temas tocan el de la violencia de género, al vivirlos de cerca para la serie, ¿te sorprendiste con casos que ni te imaginabas que existían?

DP: Totalmente, a mi personaje le toca vivir cosas muy fuertes… Llega a la Ciudad de México con su padre que es inválido, y le busca un doctor para que lo ayude a caminar, se pone a trabajar y cantar en la calle, y se da cuenta de la corrupción… Es también vendedora ambulante, es increíble porque nos tocaron vivir experiencias reales, de estar en la calle grabando en el centro de la ciudad, y ver a ambulantes que recogían las cosas cuando llegaba la policía. Muchas mujeres son violadas de la novela, en mi caso muchas veces soy golpeada, tengo intentos de violación, se entera de la madre… Mónica acabaría loca de tanto que le pasa, enterarse que el amor de su vida también está enamorado de su madre lleva a muchas cosas que la gente vive, y eso me encanta tocar realidades y que la gente se implique no solamente con los dos personajes protagónicos sino con todos los personajes.

P: ¿Cómo fue grabar con Aracely? ¿es conflicitiva como dicen?

DP: La verdad es que muchas veces la gente cree que al estar en un proyecto todo es color de miel… Todos tenemos malos días, todos tenemos malos momentos, y créeme que de este proyecto lo que más rescato es el compañerismo que tenemos entre todo. David y yo somos como parte de la gran alegría que llevamos al set, yo puedo decir que nunca tuve una relación de egos y mucho menos con Ara, todos llevamos una buena vibra, y una buena predisposición porque todos amamos lo que hacemos, el producto en sí.

P: Es una novela clásica que tiene estos temas actuales y filmada de una manera tipo cine, ¿crees que la gente pueda entender esta nueva propuesta de lo clásico mezclado con lo moderno?

DP: Sí, es una serie dramática, es llevarla a la nueva manera de grabarla, cámara en mano, es empapar a la gente con los personajes desde el baño hasta la casa que sigue. Muchas gente va a quedar sorprendida del trabajo que se ha hecho nos solo los actores sino todo el equipo en general.

MIRA UN ADELANTO: