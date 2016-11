Kim Kardashian juega un papel importante en la recuperación de Kanye West

La socialité se ha dedicado a alimentar a su marido y a ofrecerle todo su apoyo durante los días que el rapero lleva ingresado en el hospital

El controvertido Kanye West continúa ingresado en un centro hospitalario de Los Ángeles y recuperándose favorablemente de los dramáticos efectos que ha tenido para su salud el agotamiento físico y mental, así como la privación de sueño, que ha venido padeciendo en las últimas semanas, una estancia marcada por la presencia constante de su mujer Kim Kardashian, quien además habría querido encargarse personalmente de cubrir sus necesidades más básicas.

“Kim está jugando un papel fundamental en todo este proceso, no se ha separado de su lado en todos estos días y le ha hecho entender finalmente que no podía seguir por este camino. Duerme con él todas las noches y también se ha dedicado a alimentarle ella misma para que recupere fuerzas“, reveló a la revista US Weekly una fuente cercana a la estrella televisiva.

Mientras la más famosa del clan Kardashian permanece alejada de la vida pública para dedicarse en cuerpo y alma a su marido, el resto de la familia está haciendo todo lo posible para que los dos hijos del matrimonio, North y Saint, no se enteren en ningún momento de los problemas médicos que atraviesa el famoso músico y evitar de esta forma que acaben sufriendo un duro golpe emocional.

“North y Saint creen que su padre está fuera de viaje, no han querido decirles la verdad porque se acabarían preocupando mucho. Kanye está convencido de que se curará muy pronto y esa fuerza de voluntad jugará un papel esencial en su recuperación“, explicó otro informante, antes de insistir en que Kim no tiene intención alguna de moverse del hospital hasta que el rapero regrese completamente a la normalidad.

“Kim no se alejará de él hasta que esté totalmente segura de que Kanye vuelve a ser el que era, ya que está decidida a demostrarle que, al igual que hizo él tras el robo que sufrió a punta de pistola que vivió en París, siempre estará ahí para brindarle todo su apoyo.

