Polo Morín se apunta para darle vida a Luis Miguel

El actor asegura que estaría encantado de poder interpretar a ‘El Sol’ en la serie que se prepara sobre su vida

Totalmente desesperado se encuentra el actor mexicano Polo Morín, de 26 años de edad, ante la noticia de que a principios del 2017 se realizará una serie biográfica sobre la vida de Luis Miguel. Y su angustia es porque no sabe a dónde o a quién dirigirse para proponerse para interpretar al célebre personaje e ídolo de la música pop.

“Estuve bastante tiempo en Baja California grabando la telenovela El Bienamado y ahorita que regresé a la Ciudad de México me enteré que están los preparativos de esta serie sobre Luis Miguel y la verdad me interesa mucho saber a dónde se van a hacer los castings porque quiero participar, sería un honor interpretar a este personaje”.

Morín, a quien se le ha cuestionado su sexualidad por su cercanía con el también actor Lambda García, asegura que si logra participar en la serie de Luis Miguel, sería una buena oportunidad para consolidar su carrera, aunque mientras esto sucede, ahora se concentra en El Bienamado, y de paso dijo que el físico no es lo más importante.

“Yo creo que la empresa se está dando cuenta de que la gente ya no quiere ver caras bonitas; la gente desea historias reales, y el señor Jesús Ochoa, por ejemplo, a lo mejor no es el galán estereotipo de Televisa, pero sí es un muy buen actor, tiene todo el perfil de su personaje. A lo mejor no es el más guapo del universo pero sí hace un buen trabajo y la gente se muere de risa con todo lo que hace. Jesús Ochoa es un gran actor, para mí es un maestro y en este tiempo que tengo de conocerlo he aprendido muchísimo de él en términos actorales”.

POR: Edmundo Pérez