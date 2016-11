Video: ¡Mira la grosería que le dijo Madonna a Lucía Méndez!

Andrea Legarreta no cree mucho en esta historia

La cantante Lucía Méndez reveló que recientemente tuvo un mal momento con nada más ni nada menos que “La reina del pop”, Madonna. Todo sucedió en un concierto de la estadounidense, en donde se molestó con Lucía por haberse quedado sentada.

“Me tocó tercera fila, todos estaban de pie y yo no porque traía lastimada la rodilla, cuando ella salió me vio sentada y me dijo que me parara, yo le hacía señas de que tenía mala la rodilla, y me dijo ‘fuck you’ y dije ‘menos me paro’, entonces ella volvió a gritar y se puso enojadísima, llegaron los de seguridad y le dije que iba a llamar a mi abogado, entonces se puso así como ‘wow’, todo el concierto me la pasé sentada y ella molesta”, dijo Lucía a las cámaras de “Hoy”.

