A preparar insectos, la comida del futuro

El Chef PV es fanático de la entomofagia y quiere convencer a todos sobre sus bondades

A pesar de que 80% de la población mundial los incluye en su dieta, para Don Peavy, conocido profesionalmente como Chef PV, hace un par de años fue una sorpresa enterarse de que existen 1,200 insectos comestibles, y aún mejor, de que son muchas las delicias que con ellos se pueden preparar.

Por eso, desde entonces se dio a la tarea de tratar de educar e incentivar a los demás sobre el consumo de lo que muchos llaman “la comida del futuro”.

“Llevaba varios años en la cocina holística, gluten free, vegana, pero quería ir más allá. En el proceso de investigación conseguí un documento de la ONU (Edible Insects: Future Prospects for Food and Feed Security) que se enfocaba en la entomofagia (consumo de insectos), y me di cuenta de que ese es el futuro alimenticio del planeta”, nos cuenta Chef PV, quien creó recientemente una serie de nueve episodios en YouTube sobre el tema, llamada Buggin’ Out (Buggin’ Out YouTube Channel.)

Insectos a la mesa

Peavy se preguntó si era posible lograr que los estadounidenses abran su mente a la idea de ingerir insectos, “algo tan diferente”, e inmediatamente comenzó a hablar con personas para conseguir información sobre cómo prepararlos, dónde conseguirlos, y poco después ya estaba experimentando y cocinando grillos, larvas, saltamontes, cucarachas, entre otros pequeños animales.

“Las cucarachas son unos de mis favoritos, aunque sé que desafortunadamente convencer a las personas que las coman es tarea difícil, porque la percepción es que son sucias y hasta les tienen miedo. Sin embargo las que son criadas en granjas saben deliciosas, incluso sin cocinar, saben ahumadas, como el mejor ‘beef jerky’ que te puedas comer”, asegura.

El experto explica que con los insectos puedes lograr que sepan a algún ingrediente específico, en poco tiempo, dependiendo de lo que les des de comer. “Si quiero que mis grillos sepan a menta, les doy de comer menta, y en una noche alcanzas ese sabor”.

Los saltamontes que tradicionalmente en la naturaleza saben amargos, en cautiverio pueden adquirir un poco de dulzura, y se pueden usar en la preparación de postres, asegura. “Yo los cocino con la avena y les coloco miel, lavanda y mantequilla, y son un excelente desayuno”.

El chef crea sus propias recetas, que comparte en sus redes sociales y que pronto juntará para publicar su primer libro de cocinas especializado en insectos.

Pero más que un asunto de sabores, la sustentabilidad de la crianza de insectos, el poco daño ambiental que ésta genera y la necesidad de crear una alternativa saludable para el consumo de carnes, son los motores para que el Chef PV y muchos otros promuevan la entomofagia.

“Hay que ser más conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos, como el calentamiento global, el uso de pesticidas, la falta de alimentos. Los insectos son una buena respuesta ya que se multiplican rápido, se pueden criar verticalmente en pequeños espacios y son muy alimenticios”, agrega.

Sliders de grillos

Ingredientes:

3 zanahorias enteras

3 tallos de apio (incluyendo las hojas)

1 cebolla roja mediana

8 champiñones crimini

1/4 taza de tomillo

Comino al gusto

Sal y pimienta al gusto

3 huevos

12 oz panko

1 taza mediana de grillos enteros asados

½ taza de mantequilla o aceite de sésamo

Aceite de sésamo para freír

Panes para hamburguesas

Preparación:

Colocar la zanahoria, el apio, la cebolla y los champiñones y colocarlos en un procesador de alimentos y moler. Añadir la mantequilla o aceite a la sartén y cocinar la mezcla a fuego medio alto, durante 5 – 10 minutos. Colarla para eliminar el exceso de líquido

Añadir el tomillo, el comino, sal, pimienta, huevos, panko y los grillos, y mezclar todos los ingredientes hasta que estén completamente incorporados. Formar las hamburguesas del tamaño deseado.

Calentar aceite de sésamo en una sartén y cocinarlas en calor medio-alto durante 3 – 5 minutos por cada lado, hasta que estén crujientes. Colocar las hamburguesas sobre toallas de papel para absorber el aceite sobrante

Sobre un pan, coloque la hamburguesa de grillo, con tomate, rodajas de aguacate, lechuga, mayonesa, mostaza y ketchup.

Fondue de Escorpión

Ingredientes:

20 escorpiones del desierto

4 tazas de aceite de sésamo

2 1/2 tazas de queso cheddar rallado

1 1/2 tazas de queso Gruyère rallado

1 cucharada de harina normal

1 taza de cerveza lager alemana

2 cucharadas de mostaza marrón picante

Unas gotas de salsa picante al gusto

Unas gotas de salsa Worcestershire

Preparación:

Calentar el aceite de sésamo en un olla pequeña a temperatura mediana alta. Agregar los escorpiones, de dos en dos, y sofreir por 2 – 3 minutos hasta que estén crujientes. Colocarlos sobre toallas de papel para eliminar el exceso de aceite.

Aparte, mezclar la harina con los quesos. Colocar la cerveza a fuego lento y añadir la harina con queso poco a poco, revolviendo constantemente. Agregar la mostaza, salsa picante y salsa Worcestershire.

Agregar la mezcla en una olla de fondue, si es para una fiesta o reunión, o colocar en un recipiente para ser servido inmediatamente.

Sumergir los escorpiones en el fondue y a disfrutar!!!