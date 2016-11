Esta actriz confesó que fue violada en dos ocasiones

Evan Rachel Wood reveló que la primera vez fue por una persona cercana y la segunda por el dueño de un bar

Por medio de una carta que envió a la revista Rolling Stone, Evan Rachel Wood reveló que ha sido violada en dos ocasiones: la primera vez por una persona cercana y la segunda vez por el dueño de un bar.

En la publicación, la actriz, quien sufrió abuso físico, psicológico y sexual, destacó la importancia de que las personas abusadas rompan el silencio.

“No creo que vivamos en una época en la que la gente pueda permanecer en silencio por más tiempo. No en el actual estado de nuestro mundo, con su flagrante fanatismo y sexismo“, afirmó.

Wood considera que el motivo por el cual fue violada es su bisexualidad.

“Sabes, la bisexualidad es digna de que te miren con malos ojos. Y no me di cuenta de lo perjudicial que fue hasta que traté de tener relaciones saludables como adulto y me di cuenta de que todavía había toda esta vergüenza, condicionamiento y el estigma en torno a mi sexualidad que realmente estaba afectando la forma en que me relaciono con la gente”, explicó.

Los hechos, declaró, pasaron hace muchos años y se siente culpable por no estar del todo bien e incluso haber intentado el suicidio.

Ahora la actriz de Westworld se siente mejor, pues, dice, le ha ayudado el nacimiento de su hijo en el 2013.