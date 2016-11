¡Sabrina Sabrok se arriesgará para lucir un trasero más grande!

Pese al daño y las complicaciones que le han causado los implantes de glúteos que trae, la argentina se arriesgará a ponerse pompis más grandes

La modelo Sabrina Sabrok se someterá a una segunda operación de aumento de glúteos, el próximo 2 de enero.

De acuerdo con un comunicado, pese al daño y las complicaciones que le han causado los implantes de glúteos que trae, la argentina se arriesgará a ponerse pompis más grandes.

“Estoy contenta porque ya me van a mandar mis implantes de glúteo nuevos, el dolor ya es insoportable y para evitar complicaciones la doctora Marisol Rosas Ramos me va a operar el próximo 2 de enero ya del 2017, y aprovechare para ponerme nalgas más grandes. Quiero que sea entre 300 cc y 400 cc pero depende de cuánto me entre, actualmente tengo 200 cc, si me gustaría quedar más nalgona”, aseguro la rubia.

La también cantante sufre de acumulación de grasa líquida, suero y linfa en su glúteo izquierdo, como consecuencia de la técnica con la que le colocaron los primeros implantes hechos por la empresa Silimed, la cual le prometió sus nuevos silicones como cortesía.