Video: ¿Los Simpson predijeron el accidente del Chapecoense?

Una vez más los personajes de Matt Groening vuelven a decir cosas extrañas...

Cuando todo el mundo y todos los medios de comunicación hablan mayoritariamente del accidente de aviación del equipo brasileño Chapecoense, un video difundido en redes sociales ha ganado popularidad en las últimas horas y se ha hecho viral.

Se trata de una escena extraída de un capítulo de la serie de televisión “The Simpsons” emitido por primera vez el 1 de noviembre de 1990 como parte de la segunda temporada y que lleva por nombre “Two cars in every garage and three eyes on every fish”.

En ella se ve al personaje Montgomery Burns intentando convencer a unos inspectores de seguridad que escudriñan su planta nuclear de que todo lo tiene en regla, pero uno de ellos le dice que “encontraron a un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor” a lo que él responde justificándose: “Ese avión se estrelló en mi propiedad“.

Juzguen ustedes.

Doblaje al español (España)