Casos de VIH caen a niveles históricos en la ciudad de Nueva York

Por primera vez en más de 35 años de la epidemia se registra una reducción en el número de personas diagnosticadas con el virus en la Gran Manzana

La ciudad de Nueva York, que por décadas ha sido considerada el epicentro de la epidemia del VIH/Sida en Estados Unidos, registró una caída histórica en el número de personas que han sido diagnosticadas por primera vez con el virus.

Según cifras dadas a conocer este martes por el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York (DOHMH), en el 2015 se registraron 2,493 nuevos casos de VIH, lo que representa un 8.3% menos cuando se compara con los 2,718 diagnósticos de 2014. Esta es la primera vez que se produce una reducción en los casos en los más de 35 años desde que inició la epidemia en esta urbe.

De igual forma, el 2015 fue el primer año, desde que el DOHMH comenzó a contabilizar los diagnósticos de VIH en 1981, que no registró ningún diagnóstico de infantes nacidos en la ciudad (infección de madre a hijo).

Sin embargo, no todo son buenas noticias. A pesar de la caída general en los diagnósticos, las comunidades de color siguen siendo las más impactadas por esta epidemia, especialmente latinos y afroamericanos.

“Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para alcanzar nuestro objetivo de poner fin a la epidemia y reducir las disparidades que persisten. Debemos continuar trabajando con los defensores y la comunidad para llegar a los neoyorquinos que sufren la mayor carga de VIH y Sida”, dijo la comisionada de Salud de Nueva York, la doctora Mary T. Bassett.

De acuerdo a las cifras recopiladas en el reporte “2015 HIV Surveillance Annual Report”, el año pasado se registraron 902 nuevos diagnósticos entre los latinos de Nueva York (36.3% por cada 100,000 personas). De ese total, 759 infecciones ocurrieron entre hombres y 143 entre mujeres.

Cuando se tabulan los casos por género y riesgos de transmisión, la mayoría de ellos, unos 590 casos (65.4%), fueron hombres que tuvieron sexo con otros hombres, seguidos por 102 casos de personas que tuvieron contacto heterosexual (11.3%), la mayoría de ellas mujeres (86 casos, 60.1%) y de usuarios de drogas intravenosas (22 casos, 2.4%).

Por primera vez, el DHOMH contabilizó los casos de VIH entre personas transgénero tomando en cuenta su género y no el sexo con el cual nacieron. En este sentido, se registraron 25 casos de VIH entre transgéneros latinos, la mayoría de ellos mujeres.

Aunque aún queda mucho por hacer para derrotar esta epidemia, sin duda que esta reducción en los números de casos en la Gran Manzana representan la primera vez que las autoridades de Salud ven una luz al final del túnel cuando se trata de eliminar esta epidemia que ha causado la muerte de miles de neoyorquinos.

Esta reducción, según las autoridades de Salud, va acorde con el plan de la ciudad de ponerle fin a la epidemia del VIH/Sida para el año 2020 conocido como NYC Plan to End the Epidemic. El plan, anunciado por el alcalde Bill de Blasio en 2015, cuenta con una inversión de $23 millones este año fiscal 2017 para prevenir el VIH y ofrecer asistencia médica a cerca de 200,000 neoyorquinos afectados por esta enfermedad. La meta del plan es que para el 2020 el número de personas diagnosticadas con VIH no supere los 600 casos, lo que reduciría el VIH a niveles más bajos de lo que se considera como una epidemia.