Bernard Hopkins corre el último riesgo a los 51 años

Bernard Hopkins eligió subir al ring donde se va a cumplir el último combate de su carrera con la música de fondo de Frank Sinatra: A mi Manera.

Una forma de dejar la impronta de su gran carácter y de lo que ha sido su trajín por los cuadriláteros del mundo tras un largo camino que terminará el 17 de diciembre en el Foro de Inglewood en California.

Un mes antes de cumplir 51 años, Hopkins (55-7-2, 32 KO’s) enfrentará al sólido Joe Smith Jr. (22-1, 18 KO’s) y será de nuevo el boxeador más viejo en una noche de HBO.

Desde que debutó como profesional el 11 de octubre de 1988 -el año antes de que naciera Smith- “El Verdugo” ha nadado contra la corriente de la industria boxística. Y durante una conferencia telefónica antes de ayer, dijo que así le quiere poner el punto final a su carrera.

“Esto es muy importante para mí. Pude haber escogido a un bizcochito (un peleador fácil) como rival, a uno que fuera un chiste vencerlo. Pero no le voy a hacer eso a mi legado”, dijo Hopkins.

“Tengo demasiado orgullo como hombre, y por eso escogí al peleador que nadie quiere enfrentar. Me encantan los retos. Y este lo enfrentaré de frente”, agregó.

Smith Jr. es un semicompleto que llamó la atención cuando noqueó a Andrzej Fonfara en el primer asalto de su duelo del 16 de junio pasado en Chicago. El año pasado, Fonfara (28-4, 16 KO’s) venció vía nocaut técnico en nueve asaltos a Julio César Chávez, hijo (41-2-1, 32 KO’s).

El rival de Hopkins abrió muchos ojos entre la fanáticada por la demoledora pegada que mostró ante Fonfara. El púgil neoyorquino de ascendencia irlandesa fue sacudido en el primer asalto pero poco después pegó una derecha de dinamita que tiró maltrecho a su oponente. Fonfara se levantó, pero estaba aturdido y Smith lo remató poco después.

Hopkins subrayó ayer, sin embargo, que él no es Fonfara. “Él (Smith) no tiene que prepararse para un solo estilo, tiene que prepararse para los seis o siete estilos que yo traigo”, dijo Hopkins.

Por su parte, Smith dijo que medirse ante un peleador como Hopkins era exactamente lo que estaba buscando.

“Para mí es una gran oportunidad el enfrentar a un gran púgil. Mi plan es que Hopkins se retire bajo los términos que yo le imponga en la pelea”.

eldiariony.com

Cuéllar y Mares, esta vez con los plazos cumplidos

Abner Mares y Jesús Cuéllar entran en la semana final de su combate titular mientras arden en ganas de subir al cuadrilátero el 10 de diciembre en Los Ángeles para una pelea que se realiza casi seis meses después de lo pactado por los dos rivales.

Mares y Cuéllar tenían pactado pelear en junio pasado en el Barclays Center, pero el combate se postergó a última hora por observaciones de la Comisión Atlética de Nueva York.

Cuéllar (28-1-0 y 21 KO’s) es un zurdo argentino poseedor del título pluma de la AMB y quien tiene claro todo el respecto para su rival.

“Hace dos años he estado esperando para pelear con Mares y finalmente se va a dar”, dijo Cuellar. “Sé que él es muy popular en Los Ángeles, pero yo también tendré apoyo y será una gran pelea”.

Mares (29-2-1 y 15 KO’s), quien ha sido tres veces campeón mundial busca una victoria que lo impulse para grandes cosas el próximo año.

“Respeto a Cuellar, pero le voy a ganar porque quiero este título pluma y estar listo para desafiar al ganador entre [Carl] Frampton y [Leo] Santa Cruz”, dijo el peleador mexicano.

eldiariony.com