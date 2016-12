Fernando Arau vs. Raúl González: Uno lo ataca y el otro se defiende

Arau dice que González no le contesta los llamados y este último dice que es mentira

Fernando Arau y Raúl González fueron compañeros durante una década en el programa matutino ‘Despierta América’. Ambos tomaron diferentes rumbos en sus carreras, pero siguieron en contacto.

Sin embargo, en estos días Fernando Arau visitó el programa de Javier Ceriani en MegaTv, ‘Ceriani’ y allí acusó a Raúl González de no contestarle el teléfono, y hasta dijo que fue porque está ‘sacado de onda’ porque no tiene trabajo.

“No lo he visto porque él (Raúl González) no me contesta, ya no contesta su teléfono… Fue recientemente, está como sacado de onda porque no tiene trabajo, porque le sacaron el programa, porque ya no tiene trabajo aunque esté contratado… La gente no se muere de hambre por no trabajar, se muere de desquicio, entonces si no haces nada aunque te paguen un sueldazo te mueres”, le dijo Arau a Javier Ceriani cuando este le preguntó si se seguí viendo con sus excompañeros de ‘Despierta América’.

Al día siguiente de las declaraciones de Arau, Raúl González decidió contestarle en su show de radio ‘Mañana de Éxitos con Raúl González’ por radio Éxitos 107.1 FM. Luego de escuchar la grabación del programa de Ceriani, el venezolano dijo lo siguiente.

“Siempre he tenido un respeto y una admiración muy grande por Fernando Arau, agradezco todo lo que he aprendido de él, siempre lo he dicho públicamente. He tenido una comunicación con él cuando lo ha requerido, la única vez que yo no devolví la llamada en el momento fue cuando me llamó y me pidió el teléfono de alguien que yo no lo voy a decir públicamente… Y yo no podía devolver la llamada hasta que esta persona no me autorizara a darle el teléfono, por eso no le devolví la llamada en el momento… De hecho las primeras llamada le dije: ‘se donde está esta persona, donde va’… Pero ya cuando me pidió el teléfono le dije ‘déjame averiguar’.

Sí le contesté y hasta habló con mi papá porque llamó hasta a mi casa. Una vez le pregunté a Emilio Estefan: ‘¿Cuál ha sido tu éxito?’ y él me dijo ‘responder las llamadas’… Ahora sí, lo de desquicio eso sí no lo entendí Fer, y te lo digo con el súper corazón en la mano, y no entiendo por qué viene esa parte. Yo estoy feliz, bendecido, trabajando en dos nuevos proyectos, en ver lo que quiere Telemundo. Te enseñé a ti Fernando y te encantó esa frase: ‘El peor fracaso es no intentarlo’, y tú y yo compartimos esa frase en una oportunidad. Lo único que no acepto del comentario es eso de que la gente no se muere por no trabajar sino del desquicio, eso sí no lo entiendo.

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL AUDIO COMPLETO:

A Fernando yo lo quiero mucho, que Dios le bendiga, le deseo bendición hoy y siempre, estaré eternamente agradecido con él, y si se siente de esa manera está en su derecho pero como siempre digo, ‘La verdad muere de pie como mueren los árboles y como murió Cristo’, yo sí me paro de frente y digo: Fer, de esa manera no es verdad, no te devolví la llamada en el momento que tú esperabas porque estaba esperando la autorización de alguien, y yo eso lo respeto”, concluyó Raúl González.