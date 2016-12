Jesse & Joy traen su repertorio completo

Después de varios años presentándose en shows "acústicos e íntimos", los hermanos se preparan para un gran concierto este domingo en Times Square

Durante los últimos tres años Jesse & Joy solo le habían dado “una probadita” de su talento a los neoyorquinos, con conciertos pequeños, acústicos e íntimos, por lo que están felices de reencontrarse con el público de la ciudad este domingo, como parte de su gira “Un besito más”.

“Mi hermana y yo estamos celebrando 11 años haciendo música y haciendo dando un recorrido por las canciones con las que se ha conectado la gente, las que han hecho suyas”, cuenta Jesse sobre lo que tienen preparado para su show en el Play Station Theater de Times Square . “Traemos nuestra banda completa y la vamos a pasar increíble”.

Frescos de haber ganado dos Latin Grammy (canción del año, por Ecos de Amor, y Mejor Álbum Pop Vocal por “Un besito más”), los cada vez más famosos hermanos méxico-americanos dicen tener una relación “súper bonita” con sus fanáticos de Nueva York.

“Es un público con gente de diferentes partes, pero al fin de cuentas latino, con el mismo idioma de la música, que es un idioma maravilloso que hace que nos entendamos perfectamente el uno con el otro”, agrega Joy.

Un “crossover” natural

Con el éxito que han obtenido con su versión en inglés de Ecos de Amor (Echoes of Love) resulta imposible preguntarles si ese es el camino musical que piensan tomar de ahora en adelante, y si en los planes está un disco totalmente en ese idioma.

“Para este disco hubo canciones que nacieron en inglés, que era el idioma que se sentía natural. Ecos de Amor fue originalmente escrita como Echoes of Love, así como Dueles, que inicialmente escribimos como Helpless, y cuando revisitamos algunos de los temas nos dimos cuenta de que estos dos podían tener mucho sentido en español y quisimos reescribirlos”, cuenta Jesse, quien explica que desde sus inicios han compuesto en ambos idiomas.

“Crossover es un término relativo para nosotros, porque somos de papi mexicano y mami norteamericana, y fuimos criados en un hogar con una doble cultura, dos idiomas, dos ciudadanías, y al hacer música no podíamos separar esa parte de lo que somos y seguimos siendo”, agrega.

Confiesan entonces que ya tienen varias canciones en inglés que verán la luz muy pronto.

“Está planeándose un disco, quizás no 100% en inglés, pero que estará más cargado a ese idioma”, apunta Jesse.

Sobre posibles colaboraciones para ese nuevo proyecto, luego de tener otras tan exitosas como las hechas con Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, ambos aseguran que prefieren no forzarlas y dejar que fluyan de manera natural.

“Somos pickys para escribir, y es igual con la gente con la que hemos colaborado, además de ser amigos de ellos son artistas que admiramos mucho. Siempre hemos sido muy selectivos con la gente con la que cantamos en español, y pues porque sea en inglés no nos vamos a juntar con quien sea”, dice Jesse.

Sea en inglés o español, sus fanáticos pueden estar seguros de que habrá Jesse & Joy para rato porque los hermanos piensan seguir trabajando juntos por mucho tiempo más.

“Cuando he colaborado con otra gente en lo musical la he pasado increíble, pero siempre hay algo que me falta, y esa magia pasa cuando estamos Jesse y yo juntos. La idea de hacer esto separados no es un pensamiento que ocupa mi cabeza, al contrario siempre quiero ver qué viene, qué podemos preparar, siempre estamos pensando en el siguiente disco”, asegura Joy.

En detalle:

Qué: Jesse & Joy- Gira “Un besito más”

Cuándo: Domingo 4 de diciembre – Puertas abren a las 7 pm- Show: 8:00 pm

Dónde: PlayStation Theater (1515 Broadway at 44th street)

Boletos: http://www.playstationtheater.com