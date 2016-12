Niño de 14 años mata a madre y hermanito pero culpa al padre

¿Por qué no me mató? necesito ayuda", dijo al operador del 911

Una comunidad de Pennsylvania se estremece con una tragedia familiar.

Jacob Remaly, de 14 años, fue acusado de asesinato en primer grado por el asesinato de su madre Dana, de 46, y su hermanito Caleb, de 8. El joven les disparó con la pistola de su padre mientras ellos dormían.

Las autoridades de New Stanton dijeron que el menor llamó al 911 y sus palabras fueron “¿Por qué no me mató? necesito ayuda”, mientras culpaba al padre de los asesinatos.

Jacob arrojó el arma sobre su cama antes de llamar a las autoridades pero después la volvió a tomar y salió a caminar por el vecindario. Testigos dijero que el joven amenazó con suicidarse.

El adolescente sería capturado por los agentes a los que confesó el crimen. En su declaración añadió que también hubiera matado a su padre.

El arma estaba arriba del refrigerador. El padre del menor había ido a trabajar antes que Jacob matara a sus parientes.

Se desconoce qué motivo el crimen. El menor será juzgado como adulto.