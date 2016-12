Video: Aracely muere en capítulos finales de ‘Señora Acero 3’

Mi querida @litzyoficial hoy terminamos este camino que recorrimos juntos en estos 3 años. Aracely se queda en mi corazón para siempre y estoy seguro que en los corazones de mucha gente. De los más hermosos y conmovedores personajes que he escrito nunca! Gracias por tu entrega, tu talento y tu amistad! Te quiero fregona! Espero que pronto volvamos a hacer otra historia juntos para divertirnos como lo hicimos con #sraacero3 😍❤️😘

