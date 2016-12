Dulce María, ex RBD, ha aprendido a lidiar con los chismes

La cantante asegura que sus fans son su gran motivación

Dulce María quiere dejar atrás su vida personal y los chismes que hay sobre ella y desea enfocarse en su carrera musical.

La cantante, quien es la portada de Open del mes de diciembre, empezará el 2017 con el lanzamiento de un nuevo material discográfico, por lo que le está echando todas las ganas a eso.

“Es muy duro porque finalmente mucha gente vive del chisme: es lo que vende y es lo que le gusta leer a la gente aunque sean historias inventadas. Te ven como un personaje, como una botarga sin sentimientos, sin vida ni salud ni nada. Es difícil.

“Pero también llevo 25 años en esta carrera, entonces también aprendes un poco a lidiar con eso y a enfocarte en las cosas positivas y saber que hay mucha gente, la gran mayoría, que me apoya con mi trabajo, con mi disco, con lo que escribo, que me leen en mis redes sociales, que tengo una influencia para ellos, que me escuchan”, indicó en entrevista para la publicación.

Todo lo que haga este Día en mi vida y mi carrera te lo dedico a ti Diosito 🙌🏼🙏🏼✨ para que haya más amor y más luz en este mundo!protegenos🙏 A photo posted by Dulce Maria (@dulcemaria) on Nov 29, 2016 at 5:55am PST

A pesar de que últimamente los paparazzi han estado tras ella, porque supuestamente anda con un hombre casado, la ex RBD asegura que se apoya en sus fans para sacar la fuerza que necesita para seguir trabajando.

“Y eso es lo que me motiva: los fans que realmente están ahí por mi trabajo y por lo que yo puedo compartirles de mi vida. Lo demás, bueno, es un poco el precio de estar expuesto y sabes que no puedes controlar lo que digan o no digan de ti.

“No te queda más que estar tranquilo contigo misma, saber quién eres y que los tuyos, los que están cerca de ti, sepan también quién eres y tener su apoyo, y con eso tienes esa fortaleza de vivir”, agregó.