Mila Kunis y Ashton Kutcher dan la bienvenida a su segundo hijo

La pareja formada por los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis habrían dado la bienvenida a su segundo retoño el pasado 30 de noviembre, según informa el portal de noticias E! News, aunque por el momento ninguno de los dos ha querido ofrecer más detalles sobre su nueva aventura en la paternidad en las redes sociales.

Teniendo en cuenta que los dos intérpretes ya revelaron en su momento que esperaban un niño, consiguiendo así la parejita que tanto soñaban -ambos son padres ya de la pequeña Wyatt (2)- solo queda por resolver el misterio del nombre que finalmente habrán decidido poner a su retoño, ya que Ashton aseguraba hace unas semanas que por el momento Mila había rechazado sin dudarlo todas sus sugerencias.

“He hecho todo lo posible por conseguir que mi hijo se llame ‘Hawkeye’ [‘Ojo de halcón’], sería fabuloso, impactante, y estoy seguro de que con ese nombre podría llegar a ser médico o algo por el estilo”, bromeaba el artista durante su última aparición pública en el programa del humorista Conan O’Brien, reafirmando así su admiración por el popular personaje Benjamin ‘Hawkeye’ Pierce de la famosa serie televisiva ‘M*A*S*H*’.

Al margen del intenso debate que habrá tenido lugar en su hogar en torno al apelativo que acabará marcando la vida de la criatura, lo cierto es que Ashton explicaba recientemente que le “preocupaba” mucho más la reacción que podría tener tan pronto como Mila rompiera aguas y tuviera que ser trasladada al hospital para dar a luz, teniendo en cuenta que, a diferencia del nacimiento de Wyatt, en esta ocasión el actor no estaba en absoluto preparado para lo que se avecinaba.

“Estoy preocupado, sí. La primera vez era casi como una comadrona. Me leí todos los libros habidos y por haber, lo tenía todo organizado. Esta vez no he hecho nada, pero me digo a mí mismo: ‘Bueno, nos las arreglamos para no romper al primer bebé…’. La verdad es que los bebés son muy resistentes, no se rompen fácilmente. Tienes que esforzarte a fondo para romperlos”, aseguraba durante una entrevista reciente con el presentador Jimmy Fallon.