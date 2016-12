VIH de Charlie Sheen fue suprimido gracias a medicamento experimental

El actor de 51 años se prestó para un ensayo clínico con un fármaco llamado PRO-140 desde inicios de este año

Charlie Sheen aseguró está curado de sida.

El actor aseguró al Daily Mail que el VIH ya no está presente en su cuerpo, pues el virus fue suprimido completamente a través de un medicamento experimental.

El ex protagonista de Two and a Half Men confesó ser seropositivo en noviembre de 2015, y se prestó para un ensayo clínico con un fármaco llamado PRO-140 desde inicios de este año.

Sheen, de 51 años, hizo la revelación a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el sida, celebrado ayer.

“Un minuto estás en el camino a la perdición y al siguiente estás en el camino a la providencia. Es asombroso“, dijo el artista, famoso por su estilo de vida plagado de excesos.

Precisó que recibe una inyección a la semana del medicamento, que no tiene efectos secundarios, contrario a la terapia antirretroviral tradicional.

“Lo único que noté fue que en el día de la inyección sentía un poquito de fatiga, sólo un poco. Pero ya saben,’hashtag ¡¿y qué?! Apenas si me daba cuenta y ahora me siento genial“, afirmó.

Añadió que el VIH en su cuerpo ya no es detectable gracias al PRO-140, que está hecho con base en anticuerpos, en lugar de químicos sintéticos.

Según dijo, apenas el martes pasado el director del ensayo clínico le avisó que había logrado la supresión total del virus, lo que convierte al fármaco en una posibilidad prometedora para la gente con VIH/sida.