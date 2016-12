Fotos: Paulina Rubio y Gerardo Bazúa por fin muestran el rostro de su bebé

#1d3 #misamores #Gerosebas #miamor #tbw #felices #lavida #amor #felicidad #amorporloshijos #Eros #miamor #maboys #happy #amorverdadero #apocono? #besos #saludos #YNCNBC #vamonospalCielo #paraverloqueeseterno #meenciendetuamor

A photo posted by Jerry Bazua (@jerrybazua) on Nov 30, 2016 at 2:14pm PST