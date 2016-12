Illiana Ayala fue escogida entre miles para representar a la mujer plus size

Primero aprendió a querer su cabello natural, esos rizos negros muy latinos que de pequeña no la hacían muy feliz, y en esa trayectoria también logró valorar sus curvas, tanto que esa seguridad en sí misma la hizo participar y ganar, entre miles de jóvenes, un concurso para ser imagen de la marca Ashley Stewart.

“Comencé como bloguera escribiendo sobre cómo llevar el cabello de manera natural, mostrar que el cabello de las latinas es bonito, y en ese proceso aprendí sobre la importancia de querernos tal y como somos”, cuenta Illianna Ayala, nacida en NYC, de ascendencia boliviana-puertorriqueña.

Ahora Ayala tendrá la responsabilidad de representar a nivel nacional a las latinas plus size, un trabajo que se toma muy en serio esta joven, recién graduada del Queens College.

“Es un honor haber ganado, y sobre todo tomando en cuenta que más de 70 mil mujeres increíbles participaron. Tengo la oportunidad de mostrar que la belleza no tiene talla”, dice. “Cuando comencé era todo sobre mi cabello, porque antes no me sentía cómoda con él, y al mismo no me sentía bien con mi cuerpo. Ahora quiero mostrar que no solo es importante amar tu cabello, sino todo tu cuerpo”.

Como parte de los premios del #AshleyTrueModelContest, Illiana recibió un contrato de dos años con la agencia TRUE Model Management, será parte de una de las campañas de la famosa marca de tallas grandes y estará incluida en sus segmentos de belleza, ya que ella es además maquilladora profesional para MAC Cosmetics.

“Ahora tengo una plataforma mucho más grande para mostrar que te puedes ver fabulosa, linda y a la moda aunque seas talla 14 o 16”, asegura.