Kanye West se recupera lejos de Kim Kardashian y sus hijos

El rapero está separado por vez primera de la socialité y no se sabe por cuánto tiempo

Kanye West está separado de Kim Kardashian por vez primera y no se sabe por cuánto tiempo.

Esto, luego de que se supo que el intérprete de “Famous” se está quedando en una casa de renta mientras recibe tratamiento ambulatorio, publicó el medio Us Weekly.

El artista de 39 años fue hospitalizado el 21 de noviembre por agotamiento extremo, tras una serie de conflictos en escena y la cancelación de su gira Life of Pablo.

Por lo mismo, el rapero pasó más de una semana en el Centro Médico de UCLA antes de ser dado de alta el pasado miércoles.

“Kim está siendo muy protectora y no quiere que Kanye esté cerca de los niños ahorita“, comentó una fuente a Us Weekly, mientras que otro allegado a la pareja explicó que Kim no necesariamente está alejando a los niños de su papá, pero que eso es una “preocupación válida” tras todo lo que vivió el cantante.

Trascendió que el asalto que Kardashian sufrió en París, el 3 de octubre, y la sobrecarga de trabajo de West han causado serios estragos en el matrimonio.

“Simplemente, ha sido un infierno para ellos“, declaró una fuente en referencia a los estragos que ha ocasionado en su matrimonio.

Sin embargo, aseguran que Kim se siente tranquila porque él está recibiendo la ayuda que necesita. Ella cree que esto es lo que lo va a salvar, y lo que ayudará a su matrimonio.