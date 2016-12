¿Se acabó la supuesta rivalidad entre Alejandra Guzmán y Gloria Trevi?

Todo parece indicar que las cantantes podrían estar preparando un proyecto juntas

Además de ser contemporáneas, cantar, compartir la misma edad, 48 años, y el mismo mes de cumpleaños, febrero, parece que las cantantes Alejandra Guzmán y Gloria Trevi preparan un proyecto juntas… ¿se reunirán para cantar juntas?

Las dos intérpretes hicieron “ruido” hace unos días en redes sociales al publicar, cada una en sus respectivas cuentas de Instagram, imágenes relacionadas a sus carreras.

Por un lado, Alejandra Guzmán presentó un par de “zapatos viejos“, como los que usaba la regia para cantar su popular tema en los inicios de su carrera, y por su parte Trevi publicó una carta que representa a la “reina de corazones” de la baraja, título de uno de los éxitos de la rockera.

Esto despertó el interés de los fans de ambas que ya esperan verlas juntas en un tema o en una gira, por lo que la euforia se desató.

“¿La Guzmán y La Trevi Juntas? Eso sí no me lo pierdo. No importa hasta dónde tenga que ir”, escribió luisgomezchef en Instagram.

“Las dos rebeldes, locas y rockeras chin… de la música juntas!”, comentó miriamgoji.

POR: Lorena Corpus

A photo posted by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Dec 1, 2016 at 3:19pm PST