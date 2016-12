Apoyar a los hijos

Una pregunta de un lector: mi hija me dice que otra chica en su escuela la está molestando. Ella dice que se lo ha dicho a su maestro y el maestro no ha hecho nada. ¿Por qué es que el maestro no ha hecho nada?

Lo primero que debe de hacer es obtener información de su hija. ¿Quién es la chica que la está molestando? ¿Están en la misma clase todo el día o sólo parte del día? ¿Qué hace la chica para molestarla? ¿Es sólo una chica o varias? ¿Cómo responde su hija? Investigar le ayudará a darle a su hija algunas estrategias y ayudarla con la situación.

Si usted cree que la situación es preocupante entonces debe hablar directamente con el maestro. Cuéntele lo que su hija le ha dicho y asegúrese que, de hecho, el profesor no ha hecho nada. Puede ser que el profesor ha tratado de resolver el problema sin decírselo a su hija. Cuando hable con el profesor dele ejemplos específicos de cómo su hija está siendo tratada por la otra estudiante. Tal vez su hija no ha compartido con el maestro todos los detalles que compartió con usted. Sería importante informar al maestro de todo, pues esto le ofrece la oportunidad al maestro de construir con usted un plan para apoyar a su hija.

Si después de compartir todos los hechos con el maestro, todavía él no hace nada para ayudar a resolver la situación, debe hablar con el director o el decano de estudiantes. Debe tomar acciones que harán que su hija se sienta segura en la escuela.

Al final sólo tú, padre, puedes abogar por tu hija. Este puede ser el momento cuando necesites hacerlo. Acojo con satisfacción otras preguntas de los lectores.

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School