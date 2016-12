Esto dijo Carmen Salinas sobre el ‘pleito’ entre Lucía Méndez y Madonna

Hace unos días Méndez declaró que hizo enojar a ‘La reina del pop’ en un concierto porque no podía levantarse a bailar

Luego de que Lucía Méndez afirmó que desairó a Madonna en uno de sus conciertos, provocando cientos de memes en las redes sociales y miles de críticas, es Carmen Salinas quien no dudó en opinar al respecto.

“Ni es cierto, le han de haber pedido que dijera que Madonna la había despreciado y Lucía es bien obediente”, señaló a LMShow.

La también actriz pidió otorgarle el beneficio de la duda y aprovechó para darle un consejo: “Déjenla, está bien que sueñes despierta mi reina”, concluyó.

Hace unos días Méndez declaró lo siguiente:

“Me tocó tercera fila, todos estaban de pie y yo no porque traía lastimada la rodilla, cuando ella salió me vio sentada y me dijo que me parara, yo le hacía señas de que tenía mala la rodilla, y me dijo ‘fuck you’ y dije ‘menos me paro’, entonces ella volvió a gritar y se puso enojadísima, llegaron los de seguridad y le dije que iba a llamar a mi abogado, entonces se puso así como ‘wow’, todo el concierto me la pasé sentada y ella molesta”, aseguró Lucía a las cámaras del programa “Hoy”.

POR: Brenda Hernández