Julián Figueroa explota contra actriz que criticó serie de Joan Sebastian

La actriz dijo que a Joan Sebastian se le ha enaltecido con serie

Julián Figueroa explota en contra de Eréndira Ibarra, quien tachó a su padre, Joan Sebastian, de no ser un hombre digno para contarse su vida en una serie, debido a que para la actriz Joan Sebastian y su familia estuvieron involucrados en temas como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Julián Figueroa defiende a su extinto padre de las declaraciones de la actriz. “Qué tristeza que quiera manchar el nombre de una persona que se dedicó al cien por ciento a su público; la verdad hizo un comentario muy desatinado; y qué tristeza que tenga un vacío muy grande en el corazón para atacar a un hombre que ya no está en este mundo y que, insisto, lo único que hizo fue entretener a su público, que desafió grandes adversidades y que sin duda fue ejemplo para muchas personas”.

Considera que su padre fue un hombre que siempre estuvo luchando por los demás, cualidad que, pese a los rumores que se han dicho de él, lo hicieron ser muy querido por su pueblo.

“Mi padre toda su vida se la pasó ayudando a su pueblo. Fue un hombre que sacó adelante a su familia entera de la pobreza, que nunca dejó atrás a una persona que tuviera una necesidad y que aparte es un ejemplo para la gente que viene desde abajo. No tengo el gusto de conocer a la señora, no sé de su trabajo y no tengo idea de quién sea”.

Por último, Julián aprovechó este medio para enviarle un mensaje a la actriz; hija del productor y dueño de Argos Televisión, Epigmenio Ibarra. “Yo respeto mucho a su padre; sé quién es y sería bonito que le hicieran un homenaje como el que Televisa le hizo al mío; pero en fin, qué tristeza que su hija sea así. Y sí, me molesta que se metan con el legado de mi padre, porque él ya no se puede defender porque no está aquí”, finalizó.