Esposa edita perfil de marido infiel en Tinder y lo deja en ridículo

Una mujer traicionada puede ser extremadamente peligrosa

“Hola, mi nombre es Mike. Estoy casado y tengo dos hijos. Tengo un pene pequeño y está infectado con ETS (enfermedad de transmisión sexual)”.

De entrada, la información anterior deja al lector pasmado. Ahora, imagine que forma parte del perfil de un usuario de la red de citas Tinder. Pues, en efecto…

El fragmento en cuestión fue alterado por una esposa airada tras descubrir la cuenta de su pareja en el popular espacio de encuentros. La mujer no solo cambió la información en el perfil, sino que alteró la foto para que el rostro de Mike (29) luciera deformado.

La mujer continúa su burla:

“Mi esposa encontró mi perfil como pueden ver y yo no sé todavía que ella está ahora mismo en el teléfono con una de mis chicas y que me va a dejar. Soy un pedazo de mierda que no me preocupo por nadie más que por mi mismo. He estado chateando y siendo infiel por largo tiempo. No te sientas triste si no recuerdo tu nombre porque le envío la misma mierda genérica a todas las mujeres. Siéntete libre de estallar contra mi con tus mensajes de odio”.

Un pantallazo de la descripción en el perfil trascendió a Reddit y se volvió viral.

Muchos usuarios se han mofado de su aspecto llamándolo “cara de papa” y argumentado que parece de 40 años.

Algunas mujeres aprovecharon el foro para relatar sus experiencias en citas con hombres que no sabían que estaban comprometidos.

“Fui con un chico a UNA CITA en enero. Tomó 11 días para que me contactara otra vez y nada surgió de eso. En junio, su supuesta novia me texteó y me dijo que él estaba saliendo con varias chicas a sus espaldas. Yo me disculpé y le dije a ella la verdad, que solo fui a una cita con él. Hace algunas semanas, ella me envió un mensaje diciéndome que ella sabía que yo era la única chica con la que él estaba siendo infiel, pero él no porque yo estaba saliendo con otra persona por dos meses. La tuve que bloquear porque no quería formar parte de eso”, relató una usuaria identificada como dodobrains.