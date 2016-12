Esto dijo Aislinn Derbez sobre su controvertido beso con una mujer

La actriz habló sobre lo que significa para ella rodar escenas subidas de tono con mujeres en sus películas

La divertidísima historia que narra la comedia ‘Macho’ -sobre un reconocido diseñador de moda que finge ser homosexual- ha quedado ligeramente eclipsada por las escenas subidas de tono que protagoniza en la película la guapísima hija de Eugenio Derbez, quien además de realizar un sensual striptease frente a las cámaras también se besa apasionadamente con una compañera de reparto mientras ambas están en ropa interior en una piscina.

A pesar del revuelo que ha generado su primera ‘experiencia lésbica’ en la gran pantalla, Aislinn Derbez insiste en que ella afrontó el rodaje de esa secuencia como lo haría con cualquier otra de naturaleza sexual: asimilando que se trata de una parte más de su trabajo y tratando de realizar las menos tomas posibles.

“Como actriz debes acostumbrarte a la posibilidad de realizar esa clase de escenas. Al final, se trata de una cinta cómica. A la hora de grabar traté de hacerlo bien, para no repetirla“, asegura la atractiva actriz en una entrevista a Estilo DF.

Aislinn atraviesa un momento inmejorable tanto a nivel personal -lleva cinco meses casada con el actor Mauricio Ochmann, a quien conoció rodando ‘La Mala’- y profesional, ya que acaba de estrenar dos películas -‘Macho’ y ‘Qué pena tu vida’- en las que encarna dos personajes radicalmente distintos que le han permitido demostrar su versatilidad interpretativa.

“Estoy contenta y tranquila porque gracias a mi esfuerzo de varios años, he logrado todo lo que he querido hasta ahora. En estos momentos cosecho todo lo que he sembrado desde que inicié mi carrera. Me siento muy plena y orgullosa de cuanto me está sucediendo. Considero que hoy no me falta nada”, reconoce agradecida la actriz.