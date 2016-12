Video: Así insinuó Madonna que llegó a besarse con Michael Jackson

La artista dejó entrever en una entrevista con James Corden que las escasas citas que mantuvo con ‘El rey del pop’ podrían dar mucho que hablar 25 años después

La siempre irreverente Madonna no ha dudado en aprovechar su aparición en el famoso segmento televisivo ‘Carpool Karaoke’, una de las secciones del programa nocturno que presenta el humorista James Corden en Estados Unidos, para volver a incendiar el debate a cuenta de su pasado sentimental, ya que además de interpretar algunos de sus grandes éxitos junto al carismático humorista mientras ambos recorrían la ciudad en coche, la intérprete decidió recurrir al suspenso y al lenguaje no verbal para responder a la delicada cuestión de si alguna vez había besado a su amigo Michael Jackson.

De hecho, cuando el cómico británico le preguntó directamente si el estrecho vínculo que en su momento mantuvieron los reyes del pop -ambos disfrutaron de varias citas a principios de la década de los 90 e incluso acudieron a los Oscar juntos en una ocasión-, la ambición rubia se limitó a sonreírle con picardía y alimentar su curiosidad con una críptica respuesta que, sin embargo, no ha pasado en absoluto desapercibida.

“¿Quieres que sea de esas que besa y lo cuenta, no?“, contestó directamente la artista sin dar más detalles sobre el tema, al menos según se desprende del breve vídeo que sirve de adelanto a la emisión del fragmento que tendrá lugar este miércoles.

La veterana artista tampoco tuvo reparo alguno a la hora de dar rienda suelta a su carácter extrovertido e incluso a esa fama de ‘diva’ que le ha acompañado durante buena parte de su carrera musical, afirmando en un primer lugar que no le gusta viajar por la ciudad en coche sin que haya música de fondo y, posteriormente, poniéndose de espaldas a la cámara para bailar uno de sus temas más recientes, ‘Bitch I’m Madonna’, mientras agitaba sus caderas con intensidad.

“La verdad es que no me gusta nada recorrer la ciudad en coche si no puedo poner música”, explicó con aires de suficiencia después de que Corden le diera las gracias por “guiarle por Nueva York”, poco antes de que apareciera la citada secuencia en la que se marca un ‘twerking’ al más puro estilo Miley Cyrus.

Aunque Madonna ha demostrado en infinidad de ocasiones que su gusto por la provocación es un rasgo inherente a su fuerte personalidad, lo cierto es que en las últimas décadas la cantante también ha puesto de manifiesto -a pesar de que ese aspecto no haya generado tanto interés mediático- que se ha involucrado al máximo en un sinfín de causas humanitarias a través de sendas organizaciones sin ánimo de lucro, la fundación ‘Ray of Light’ y ‘Raising Malawi’. Tanto es así, que el pasado viernes ofreció una íntima actuación en Miami para recaudar fondos que se destinarán al desarrollo socioeconómico del país africano, además de subastar varios objetos personales de gran valor.