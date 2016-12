BuenosDíasNYC: Celebra la navidad con Ebenezer Scrooge

Al escritor británico Charles Dickens se le atribuye haber reinventado la navidad como la conocemos hoy en día, y uno de sus principales obras en ese ámbito es la noveleta A Christmas Carol (que puede traducirse como ‘El Cántico de Navidad’ o simplemente ‘Villancico’), y que cumple este 19 de diciembre 173 años de publicada. Desde ayer 6 de diciembre y hasta la nochebuena (24 de dic.), tienes la oportunidad de disfrutar de A Christmas Carol at the Merchant’s House Museum, una versión dramatizada de la transfiguración del miserable Ebenezer Scrooge en un hombre generoso tras la visita del fantasma de su socio Jacob Marley, en el singular ambiente de The Merchant House Museum. Aprovechar y viste este increíble museo para que descubras como vivía una acomodada familia neoyorquina en el siglo XIX.

Dress rehearsal last night of #achristmascarol2015 at #merchantshouse Opens Thursday #SellingOut No #BahHumbug A photo posted by Merchant's House Museum (@merchantshouse) on Dec 9, 2015 at 6:34am PST

Además, suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

La temperatura hoy

Después de una noche lluviosa, tendremos una miércoles con algunas precipitaciones aisladas durante la mañana, pero el resto del día será más seco, a pesar de que continuará nublado. La temperatura máxima será de 49° F durante el día y la mínima de 38° F en la noche.

Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

El pleno del Concejo Municipal aprobó una resolución para reafirmar que la Gran Manzana seguirá siendo un santuario para los inmigrantes. Te contamos cómo esta medida protege a los indocumentados.

Y esta semana comenzaron las audiencias públicas en las cuales la MTA escucha la opinión de los usuarios sobre su propuesta de aumentar el pasaje. Te decimos cuándo y en dónde puedes dejar escuchar tu voz.

Loading the player...

En los deportes: El delantero español David Villa, del NYC FC, fue elegido ayer como MVP de la temporada en la MLS

En entretenimiento: Maluma se defiende de quienes lo acusan de machista. Les contamos a qué se debe la polémica.

Y en vida y estilo, dos chefs famosas comparten sus recetas navideñas.

Tuit del Día

¡Hoy! En la Galería Octavio Paz del Consulado General de México en Nueva York, el excanciller y politólogo mexicano Jorge Castañeda presenta su libro ‘Sólo así: por una agenda ciudadana independiente’. ¡No te lo pierdas!

Mañana 7 de diciembre, presentaré “#SóloAsí: Por una agenda ciudadana independiente” en el @MCINY | @ConsulMexNuy a las 6 pm ET; 5 pm MX. pic.twitter.com/7FUQTBo7WX — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) December 6, 2016

Foto del Día

Villa recibe el trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 2016 en Manhattan.

Compartir trae alegría…

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo. Para estar informado síguenos en Twitter e Instagram.