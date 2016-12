Ideas sencillas para regalar a ellas

Para algunos la selección de los regalos para las mujeres de la casa resulta fácil porque conocen sus necesidades, gustos y personalidades, pero para otros la tarea es estresante porque nunca se les ocurre qué dar o detestan ir de tienda en tienda para la búsqueda.

Así que para los de este último grupo, aquí les ofrecemos algunas ideas.

Siempre a la moda

La ropa y los accesorios siempre son bien recibidos por las mujeres en tu lista. Bien sea tu pareja, hermana, mamá o amiga, asegúrate de tratar de conocer un poco sus gustos antes de atreverte a comprar algo, así no se quedará eternamente colgado en el armario.

LIZ CLAIBORNE Fur Wedge Quilted Boot Brown

Para combatir las bajas temperaturas, nada mejor que un par de botas calientes pero con estilo. Este modelo de Liz Clairbone combina la comodidad con un estilo moderno y femenino. Disponible en JC Penney y jcpenney.com ($100)

Poncho reversible MA – Chaqueta Puffer MA

Y así como hay que cubrirse bien los pies, muchos meses del año es necesario hacer lo mismo con el resto del cuerpo. Un abrigo estilo capa es un muy buen regalo para quienes quieren estar siempre a la moda. Este diseño reversible en cuadros es perfecto para la “fashionista” de la casa ($39.99). Para las más tradicionales, una chaqueta acolchada con gorro es la mejor opción en esos días muy fríos. Este modelo, igual de la marca MA, es ideal ($79.99). Disponibles en Marshalls.

LIZ CLAIBORNE Crossbody Pleather Satchel Brown

Podemos tener decenas de ellas, pero ninguna mujer se molesta al recibir otra cartera para su colección. Una de las tendencias de esta temporada son las tipo cartero que se llevan cruzadas, lo que las hace muy prácticas de llevar. Estos dos estilos son una buena referencia. Disponibles en JC Penney y jcpenney.com ($60)

Accesorios Nicole By Nicole Miller

Toda mujer debe tener en su clóset un bonito juego de joyería, que le ayude a darle el toque final a sus atuendos de fiesta. Ventajosamente no hay que gastar grandes cantidades de dinero para adquirir prendas bonitas y de calidad. Asegúrate de que a la persona de tu lista le guste un poco el “bling” y disponte a regalarle algo de brillo. Este set de Nicole Miller puede funcionar. Disponible en JC Penney y jcpenney.com ($22-$28)

Un asunto de belleza

Paleta de maquillaje Avon For the Love of Makeup Artist

La rutina de maquillaje de cualquier mujer será mucho más fácil con esta hermosa paleta que incluye todo lo que se necesita para crear todos los looks de belleza. Tiene 30 tonos de sombra, 5 lip gloss, 3 rubores, 2 bronceadores y los cepillos adecuados para la aplicación. Disponible en Avon.com o con su representante local ($19.99)

Perfume By Invitation de Michael Bublé

Perfumes, otro regalo clásico que no te hará quedar mal. Este es “una mezcla de flores orientales, abarcando la icónica flor del amor”, la fragancia destaca por su elegancia, que es enriquecida con notas de frutos rojos y con el agregado de bergamota, notas de lirio del valle, jazmín salvaje e inflexiones de peonia, todo envuelto con una cálida base de sándalo, almizcle y vainilla. Disponible en hsn.com ($72)

Colección Molton Brown 12 Days of Christmas

Ya listo para regalar por sus bonitos y elegantes envoltorios, este juego de 12 “body washes” será del agrado de aquellas mujeres amantes de los jabones y productos de lujo para el baño. La marca junto sus 12 jabones líquidos más populares y los dejó listos para regalar. Disponibles en moltonbrown.com ($50)

Braun Silk-épil Bonus Edition- Braun FaceSpa

Este sistema de afeitado elimina cuatro veces más rápido y fácil el vello más corto que la cera, con lo que las mujeres pueden lograr una piel suave por hasta 4 semanas. Esta presentación viene con 7 accesorios extra para adaptarse a las preferencias individuales. Disponible en Amazon.com, Walmart.com y BedBathAndBeyond.com. ($140)

Para el rostro, el Braun FaceSpa es una depiladora facial con un sistema de cepillos de limpieza que elimina el vello desde la raíz mientras que, simultáneamente, limpia los poros. Disponible en Amazon.com ($80).

CHI Air Expert Flat Iron

Esta plancha combina la cerámica con la turmalina, para una distribución uniforme del calor. Deja el cabello suave y sedoso con un brillo inigualable. Incluye un mini secador de pelo y un mini cepillo. Tiene dos años de garantía limitada. Disponible en Target y www.target.com ($99.99).

KRUPS FL702 Personal Tea Kettle

A las amantes del té, que cada vez son más no solo por su sabor sino por las bondades que muchos tienen para la salud, atrévete a regalarle esta moderna y práctica tetera. El hervidor de agua permite preparar hasta un litro en una hora, con el agua que circula a través de un tubo para mejor infusión y óptimo sabor. Disponible en Macy’s por ($49.99).

___________