Jornada de información sobre derechos migratorios promovida por El Diario termina este jueves

La línea es confidencial y muchas personas han aclarado dudas sobre varios temas, incluyendo el temor a deportaciones

La mejor manera de enfrentar los cambios que se avecinan con el nuevo gobierno de Donald Trump es informarse y conocer a fondo sus derechos, pues aunque alguien sea indocumentado eso no quiere decir que las leyes no los amparan.

Y con el objetivo de ofrecer ayuda y aclarar cualquier duda que los inmigrantes tengan, El Diario, en conjunto con Univision 41, Wado 1280, la Oficina para Nuevos Americanos, la New York Immigration Coalition, Caridades Católicas y la Oficina de Derechos Humanos de la Ciudad, inició una jornada informativa que ya ha ayudado a cientos de neoyorquinos.

Paola Martínez, voluntaria dominicana que se dio a la tarea de contestar llamadas durante el primer día de la jornada, le pidió a los inmigrantes que aprovechen esta línea de apoyo y no teman hacer preguntas, por más “tontas” que parezcan.

“Muchas veces las personas de nuestra comunidad no entienden todas las leyes y necesitan servicios y orientación y tienen miedo de ir directamente a un sitio y preguntar, pero por el teléfono pueden hacer sus preguntar sobre las situaciones que los afectan sin dar ninguna información sobre su identidad”, aseguró la joven, a la vez que comentó que los principales interrogantes que ha respondido tienen que ver con el temor a las deportaciones.

“Hay mucha gente que ha llamado un poco consternada por el hecho de que no saben qué nuevas medidas pueda tomar el presidente electo con quienes no tienen documentos, pero también han llamado personas con casos de discriminación en el empleo por parte de empleadores que por su estatus migratorio les pagan menos o les han hecho amenazas de deportación”, agregó la voluntaria, advirtiendo que hay leyes en el estado que protegen a todos por igual.

Asimismo Heriberto Mateo, otro de los voluntarios que se sumó a la jornada informativa, mencionó que quien llame va a tener un panorama más claro

“Aquí referimos a la gente a agencias para que los ayuden, y hemos visto que hay cierto temor con deportaciones, pero les hemos explicado que no se desesperen porque todavía no sabemos lo que va a pasar y también hay que entender que no es posible deportar a la gente de un momento a otro porque hay un proceso y unas leyes que hay que seguir”, dijo.

La comisionada de Derechos Humanos, Carmelyn P. Malalis, hizo un llamado para que los neoyorquinos llamen a la línea especial que estará disponible hasta el jueves 8 de diciembre, y pidió que participen activamente conociendo sus derechos.

Llame ya mismo