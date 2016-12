Mira lo que le pidió Jorge Ramos al Papa Francisco

Y lo que el Papa le contestó

Jorge Ramos fue uno de los periodistas invitados al Vaticano, por los editores de Fortune-Time a su foro mundial. Allí tuvo la oportunidad -al igual que los otros más de 400 convocados- de saludar al Papa Francisco. Y en los 10 segundos que estuvo frente a él le hizo un pedido muy especial.

“Papa Francisco, no se olvide de los inmigrantes que quiere deportar Trump”, le dijo Ramos. El mismo periodista contó en Noticias Univision, lo que había sucedido. Y también explicó que ante este pedido, el religioso solo movió la cabeza, le sonrió, y no le dijo nada.

Ramos lo disculpó asegurando que quizás ese no era el lugar para discutir el tema y que, aunque posiblemente el Papa Francisco no recuerde lo sucedido, él no lo olvidará jamás.

Recordemos que Jorge Ramos es abiertamente ateo, en más de una oportunidad ha declarado que no cree en Dios, ni en la religión. Sin embargo, como periodista, ha resaltado el trabajo del Papa.